HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç anlar! Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek ölümüne sebep oldu

Korkunç anlar! Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek ölümüne sebep oldu

09.06.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da site otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği otomobili ile ezdi. Ezilen köpek telef olurken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında 7 Haziran Çarşamba Günü saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D. isimli kişi otomobiliyle otoparktan çıktığı esnada yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi. Nihat D., aracıyla manevra yapıp köpeği tekrar ezerek oradan uzaklaştı. Otomobil altında kalarak ezilen köpek telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri Nihat D.'yi gözaltına aldı.

Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, "Köpeğimizin ismi Dursun'du. Yaklaşık 15 yıldır o sitede vatandaşlar tarafından bakımı yapılıyordu. Olay günü sitede yaşayan şahıs evinden çıkıyor otoparktaki aracına biniyor. Artık nasıl fark etmediyse o kısmı biz de anlayamadık. Köpeğin üzerinden araçla geçiyor. Yaşanılan konu gerçekten kötü bir durum. Yaşanan olay sonrası şahıs şikayet edildi. Şu an için savcılık olaya el koydu. Konu yargıya taşındı" dedi.

KÖPEĞİN EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Köpeğin otomobilin altında kalarak telef olduğu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta hareket eden otomobil sürücüsünün yerde yatan köpeğin üstünden aracıyla geçtiği, köpeğin çırpınmalarına rağmen otomobili ile geri geldiği ve tekrar köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Besi çiftliğinin 'Kral'ı... Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor!Besi çiftliğinin 'Kral'ı... Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor!
Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...
Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...
Anahtar Kelimeler:
köpek

En Çok Okunan Haberler

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.