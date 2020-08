Korkunç: Babası ve kız kardeşini kaybetti, vücudunun %70’i ağır yandı

“Nemlendirici, egzersiz ve esneme gibi şeyler ise ömür boyu sürecek” diyen Stephanie’nin yaralarında belirgin bir iyileşmenin iki yıl kadar zaman alacağı söyleniyor. Stephanie’nin günlük rutini arasında fizyoterapi egzersizleri de yer alıyor. Genç kadın, paylaştığı video hakkında “Pek çok insan, bu süreci görmeyi eğitici bulduğunu söyledi” dedi.

Stephanie vücudundaki yaraları gizleyecek giysiler tercih ediyor.



Stephanie, patlamada hayatını kaybeden kız kardeşinin erkek arkadaşının iyileşme sürecinde kendisini yalnız bırakmadığını söyleyerek “Daniel, annem kadar çok hastaneye geldi ve her gün saatlerce benimle kaldı” dedi.

Krystal’ın erkek arkadaşı Daniel, patlamadaki kaybından sonra Stephanie’nin en büyük destekçilerinden biri oldu.



Stephanie, geçtiğimiz Aralık ayında kız kardeşi ve babasını kaybettiği volkan patlamasında ağır derecede yandı.



Her gün iki saatlik bir yolun ardından kızının bulunduğu hastaneye gelen ve her gece kızını ziyaret eden annesi hakkında Stephanie, “Annem ve Daniel üzüldüğümde, acı çektiğimde veya isteksiz olduğumda beni ayakta tutan, moralimi toparlayan iki kişi. Annem, her gece okuyabileceğim, bana güç veren ve sevgisini hatırlatan poster büyüklüğünde bir not yazdı” dedi.