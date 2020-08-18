Korkunç: Babası ve kız kardeşini kaybetti, vücudunun %70’i ağır yandı

Volkan patlamasında babasını ve kız kardeşini kaybeden genç kadının vücudunun %70’i patlama nedeniyle yandı. Genç kadın, yayınladığı videoyla patlama sonrası aldığı yaralar nedeniyle hayatının nasıl zorlaştığını gözler önüne serdi. Stephanie Browitt, geçtiğimiz Aralık ayında Yeni Zelanda’da yaşanan volkan patlaması sırasında küçük kız kardeşi Krystal ve babası Paul’u kaybetmiş, kendisi de ciddi şekilde yaralanmıştı. 21 kişinin öldüğü patlama esnasında Stephanie ve ailesi seyahat ettikleri yolcu gemisinden bir grupla Yeni Zelanda’daki White Island’ı geziyordu. Çok sayıda deri nakli ve parmak ampütasyonu da dahil olmak üzere zorlu bir iyileşme sürecinden geçen Stephanie, günlük yaşamını gösteren bir video paylaştı. Stephanie videonun ilk olarak TikTok’ta paylaştığını ve yanık tedavisindeki birinin iyileşmesinin zorluklarını gösterdiğini söyledi. Stephanie her gün uyandığında ilk olarak yeni cildi için geceleri takması gereken iki yüz maskesini çıkararak güne başlıyor. Maskeleri yıkayıp kurumaya bırakan Stephanie, daha sonra tüm vücudunu nemlendiriyor.

Videoda nemlendirici dolu bir rafı gösteren Stephanie “Gördüğünüz gibi, çok zor bir zamandan geçiyorum” dedi. Bu gönderiyi Instagram'da gör Stephanie Coral Browitt (@stephaniecoral96)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Ağu, 2020, 11:29ös PDT ) Patlama nedeniyle Stephanie Browitt’in vücudunun önemli bir kısmında ağır yanıklar oluştu.

Stephanie ve ailesi, patlama sırasında cruz gemisinden bir grup insanla Yeni Zelanda’daki White Island’ı geziyordu.

Maske ve nemlendirme işinden sonra giyinen Stephanie, “işkence aleti olarak tanımladığı, dudaklarının etrafını germek için her gün bir saat kullanması gereken ağız genişliticiyi takıyor. Ağız genişletici kullandığı esnada televizyon izleyerek veya tabletinde çizim yaparak dikkatini dağıtmaya çalışan Stephanie, “Bir süreliğine günlük rutinim bu” dediği bu aletin yakın gelecekte günlük hayatının bir parçası olacağını söyleyerek “Yaralarım iyileştikten sonra el ateli, yüz maskesi, silikon gibi bazı şeylere gerek kalmayacak” dedi. Stephanie, patlamadan sonra günlük hayatının nasıl olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Stephanie her gün, geceleri takmak zorunda olduğu iki yüz maskesini çıkararak güne başlıyor.



“Nemlendirici, egzersiz ve esneme gibi şeyler ise ömür boyu sürecek” diyen Stephanie’nin yaralarında belirgin bir iyileşmenin iki yıl kadar zaman alacağı söyleniyor. Stephanie’nin günlük rutini arasında fizyoterapi egzersizleri de yer alıyor. Genç kadın, paylaştığı video hakkında “Pek çok insan, bu süreci görmeyi eğitici bulduğunu söyledi” dedi. Stephanie vücudundaki yaraları gizleyecek giysiler tercih ediyor.

Stephanie, patlamada hayatını kaybeden kız kardeşinin erkek arkadaşının iyileşme sürecinde kendisini yalnız bırakmadığını söyleyerek “Daniel, annem kadar çok hastaneye geldi ve her gün saatlerce benimle kaldı” dedi. Krystal’ın erkek arkadaşı Daniel, patlamadaki kaybından sonra Stephanie’nin en büyük destekçilerinden biri oldu.

Stephanie, geçtiğimiz Aralık ayında kız kardeşi ve babasını kaybettiği volkan patlamasında ağır derecede yandı.

Her gün iki saatlik bir yolun ardından kızının bulunduğu hastaneye gelen ve her gece kızını ziyaret eden annesi hakkında Stephanie, “Annem ve Daniel üzüldüğümde, acı çektiğimde veya isteksiz olduğumda beni ayakta tutan, moralimi toparlayan iki kişi. Annem, her gece okuyabileceğim, bana güç veren ve sevgisini hatırlatan poster büyüklüğünde bir not yazdı” dedi.

Notta “Stephanie, sen benim nefesim, gücüm, kalbim, güzel ve muhteşem meleğimsin. Benim cesur tatlı kızım hemen iyileş. Seni tüm varlığımla seviyorum. Sen benim her şeyimsin ve gülüşünse tüm dünyamı aydınlatan bir ışık. Seni çok çok çok seviyorum meleğim, annen” sözleri yer alıyor. Stephanie, annesi ve Daniel’ın iyileşme mücadelesinde kendisine güç verdiğini söyledi.

Yaralı cildini korumak için tüm yüzünü kaplayan bir maske takan genç kadın, sekiz aydır yaraları nedeniyle annesinin melbourne’deki evinden dışarı çıkmıyor. Stephanie, geçtiğimiz yalnızlıkla mücadele eden insanlara çağrıda bulunarak sevdikleriyle iyi vakit geçirmelerini söyledi. Stephanie, Herald Sun’a yaptığı açıklamada “Derinden yas tutan ve Aralık başından beri karantinada olan biri olarak, değiştiremeyeceğimiz şeylere odaklanmanın boşa harcanan enerji olduğuna inanıyorum” dedi. White Island’daki volkan patlamasında hayatta kalan Stephanie Browitt, patlamadan sonra parmaklarını kaybetti.

Virüs vakaları arttıkça bölge sakinlerinin üzgün ve yalnız hissetmesinin normal olduğunu düşünen Stephanie babası ve kız kardeşiyle karantinada olmasının mümkün olması için her şeyi yapacağını söyleyerek “İnsanlar zamanın ne kadar değerli olduğunun farkında değil” dedi.