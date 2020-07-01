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Korkunç! Böyle havaya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 09:54 | Son Güncelleme

Ümraniye'de karşı kaldırıma geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobilin çarptığı yaya, çarpışmanın etkisiyle havaya uçtu. Korkunç kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Ümraniye’de Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yaya’ya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla çevredeki Hastaneye kaldırılan yaya’nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya yolun karşısına geçmeye çalışıyor, otomobilin geldiğini fark eden yaya hızlanıyor, frene basmaya çalışan otomobil yaya’ya çarpıyor, yaya metrelerce havaya uçuyor. (İHA)

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