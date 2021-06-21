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Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı! Aynı kadına aşık olduğu için vurmuş

21.06.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye’de trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılarak hayatını kaybeden Durdu Ertürk’ün otopsi sonucunda bacağından vurulduğu orta çıtı. Ertürk’ü vuran Metin Ö.’nün ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları ve bu yüzden silahla vurduğu öğrenildi.

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı! Aynı kadına aşık olduğu için vurmuş

Olay, 17 Haziran Perşembe günü saat. 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Durdu Ertürk, 17 Haziran’da trafik kazası geçirme sebebi ile hastaneye kaldırılmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. Ertürk’ün cenazesi otopsiye gönderilip incelendikten sonra bacağından vurulduğu öğrenildi. Otopsi sonucu üzerine harekete geçen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde, şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği belirlenerek 19 Haziran Cumartesi günü ikametinde kıskıvrak yalanlayarak gözaltına alındı.

AYNI KADINA AŞIK OLMUŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen Metin Ö.’nün ifadesinde, aynı kadına aşık oldukları ve bu yüzden silahla vurduğu ileri sürüldü. Öte yandan, 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının arından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası cinayet Ümraniye
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Durdu erkekmiş o zaman

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