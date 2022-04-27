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Korkunç görüntüler! Gözleri bağlı ve kelepçeli sivilleri böyle katlettiler

27.04.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de Esed rejiminin 2013'te az 41 sivili öldürdüğü görüntüler yayımlandı. Paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

Korkunç görüntüler! Gözleri bağlı ve kelepçeli sivilleri böyle katlettiler

Suriye'de Esed rejiminin 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğü görüntüler yayımlandı. Paylaşılan görüntülerde gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivillerin vurulduğu görülüyor.

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"GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ"

Görüntüleri, The Guardian gazetesi yayınladı. The Guardian'dan Martin Chulov'un anlatımı ve "Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülüyor.

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Chulov, kameraya kaydedilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini anlattı.

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Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın "muhaliflerin tarafına geçmemeleri" şeklinde olduğunu belirtti.

"SİVİLLERİ BİR İNFAZ ÇUKURUNDA İNFAZ EDİYOR VE SONRA CESETLERİ YAKIYOR"

Söz konusu görüntülere ulaşanların Suriye'den çıkmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Chulov, şunları kaydetti:

"Bu görüntülerin yayınlanması kararı kolay alınmadı ancak burada çok büyük bir kamu yararı var. Burada bir Suriye devlet askeri birimi, silahsız, gözleri bağlı sivilleri bir infaz çukurunda infaz ediyor ve sonra cesetlerini yakıyor ve bu çukuru dolduruyor. Amjad hala vahşetiyle tanınan Birim 227'de görev yapan bir askeri istihbaratçı."

Chulov, söz konusu videonun, rejimin istihbarat servisinin işlediği suçları ortaya koyması açısından önemli olduğuna değinerek, "Bu videonun ve ortaya çıkabilecek diğerlerinin, hala sevdiklerini arayan, hapishanede olup olmadıklarını bilmeyen binlerce aileye bir miktar adalet duygusu getirmeye başlamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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