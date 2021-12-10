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  4. Korkunç kaza! Freni patladı zannettiler ama gerçek çok daha acı

Korkunç kaza! Freni patladı zannettiler ama gerçek çok daha acı

10.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da Yüksel Yücel (53) otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yücel’in kalp krizi geçirmesi sonucu otomobil bir apartmanın garaj duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazanın görgü tanıklarından bir kişi, “Biz önce freni patlamış zannettik. Sonradan içindeki sürücünün kalp krizi geçirdiğini öğrendik.” dedi.

Kaza, saat 15.30'da Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi'nde meydana geldi.

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DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yüksel Yücel kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu bir apartmanın garaj duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel'in kalp krizi sonucu öldüğünü tespit etti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

"BİZ ÖNCE FRENİ PATLAMIŞ ZANNETTİK"

Caddedeki esnaftan Ender Yoldar, "Burası biraz yokuş bir cadde. Yukarıdan araba geldi. Biz önce freni patlamış zannettik. Sonradan içindeki sürücünün kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Ama maalesef hastanın o anda vefat ettiğini öğrendik. Ambulansın gelmesi neredeyse 30 dakika sürdü. Olay anında şans eseri burada kimse yoktu. Daha fazla zarar olabilirdi" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kalp krizi Ankara
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