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  4. Korkunç olay! 13'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Korkunç olay! 13'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

27.12.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 13. kattaki ikametinden düşen genç kız hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Korkunç olay! 13'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Nazife Rana H. (20), 13. kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kayseri
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