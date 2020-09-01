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Korkunç olay! Ağabeyini domuz zannedip, öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kırklareli'de Demirköy köy muhtarı Hayrettin B., bahçedeki ağabeyi Faruk B.'yi akşam karanlığında domuz zannederek av tüfeğiyle vurup, öldürdü.

Korkunç olay! Ağabeyini domuz zannedip, öldürdü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Sislioğba köyünde meydana geldi. Muhtar Hayrettin B., ağabeyi Fahrettin B. ile ortak kullandıkları bahçeye domuz girdiğini zannederek, ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı. Ancak ağabeyi Faruk B.'yi vurdu. Muhtar, ağabeyini vurduğunu görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'BAHÇEYE YABAN DOMUZU GİRDİĞİNİ ZANNETMİŞ'

Gözaltına alınan Muhtar Hayrettin B.ifadesinde, bahçeye yaban domuzu girdiğini zannederek, tüfekle ateş ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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