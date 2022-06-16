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  4. Korkunç olay! Bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü, o anlar saniye saniye görüntülendi

Korkunç olay! Bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü, o anlar saniye saniye görüntülendi

16.06.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da korkunç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki bir genç, bakıcılığını yaptığı kaplanın saldırısına uğradı. Elinden ve kolundan yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti. Yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.

Meksika’da özel bir çiftlikte korkunç bir olay yaşandı. Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrindedeki çiftlikte 23 yaşındaki Jose de Jesus bakıcılığını yaptığı kaplanın saldırısına uğradı kaldı. Elinden ve kolundan yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Meksika’nın Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde 11 Haziran’da özel bir çiftlikte bakıcılık yapan 23 yaşındaki Jose de Jesus adlı adam, çiftlikteki kaplan tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan Jesus, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Jesus’un doktorların kol ampütasyonu teklifini reddettiği, şeker hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Jesus’un yakınları olayın yaşandığı çiftlikte kaplanın yanı sıra bir aslan ve bir de timsahın bulunduğunu iddia ederken, yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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