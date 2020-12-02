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  4. Korkunç olay! Borudaki kediyi fark etmeyip üzerine beton dökmüşler

Korkunç olay! Borudaki kediyi fark etmeyip üzerine beton dökmüşler

02.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Poligon semtinde borunun içine sıkışan kedi, fark edilmeyince üzerine beton döküldü. 2 gün sonra fark edilen kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kedi, yoğun çalışmalar sonucu borunun içinden çıkarılabildi.

Olay, İzmir’in Karabağlar ilçesi Poligon semti 48. Sokak’ta meydana geldi. Fevzi Özakat Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yaşadığı öğrenilen "Boncuk" isimli kedi, yaklaşık 2 gün önce elektrik hattının geçtiği borunun içine girdi. Borunun içine girdiği fark edilmeyen kedinin üzerine beton döküldü.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

2 gün sonra ekiplerin başındaki bir mühendis tarafından sesi duyulan kedi için İzmir itfaiye ekipleri seferber oldu.

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Görüntülü kamera sistemi ile kedinin bulunduğu yer tespit edilirken, önce beton kırıldı, ardından da betonun içindeki demirler kesildi. Kedi Boncuk, içine sıkıştığı borunun da kesilmesiyle kurtarıldı.

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Su ve yemek verilen kedi, hemen veterinere götürüldü. Boncuk’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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