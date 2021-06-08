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  4. Korkunç olay! Çöp kamyonu altında kalan emekli asker hayatını kaybetti

Korkunç olay! Çöp kamyonu altında kalan emekli asker hayatını kaybetti

08.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asker emeklisi baba ve asker oğlu tedavi olmak için geldikleri Tokat'ta, çöp kamyonunun altında kaldı. Baba hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının bahçesinde meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki Tokat Belediyesine ait çöp kamyonu lojmanlardan çöp aldı. Çöp aracı lojmanlardan çıkışa hareket ettiği sırada emekli Başçavuş Ahmet Özyakar (81) ile oğlu emekli Albay Abdulkadir Mehmet Özyakar’a (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile oğlu çöp aracın altında kaldı. Baba Özyakar, çöp aracının üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp aracının ön tarafında sürüklenen oğlu ise yaralandı. Ağır yaralanan emekli albay, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOKAT'A TEDAVİ İÇİ GELMİŞLER

Aslen Niğdeli olan Konya’da yaşayan Ahmet Özyakar’ın (KOAH) tedavisi için Tokat’a geldiği öğrenildi. Oğlu ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde kaldıkları, baba ve oğlun Ballıca mağarasına gitmek için araçlarına binmeye hazırlanırken talihsiz olayın yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Asker Tokat

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