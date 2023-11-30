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  4. Korkunç olay: Fındık bahçesinde bulundu! Çalışmaya gitmişti, geri dönmeyince...

Korkunç olay: Fındık bahçesinde bulundu! Çalışmaya gitmişti, geri dönmeyince...

30.11.2023 15:08 | Son Güncelleme:
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Ordu’da çalışmak için gittiği fındık bahçesinden geri dönmeyen bir kişi ölü bulundu.

Korkunç olay: Fındık bahçesinde bulundu! Çalışmaya gitmişti, geri dönmeyince...

Olay, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrılan Kadir Demirhan (34) geri dönmeyince ailesi bölgede aramaya başladı. Kadir Demirhan, yakınları tarafından bir süre sonra fındık bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirhan’ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, şahsın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi işleminin ardından belirleneceği öğrenildi. (İHA)

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Ordu ölüm
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