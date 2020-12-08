HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

08.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korkunç olay! Genç kadını öldürüp 2 gün cesedinin başında bekledi

Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, zanlının pazar gününden bu yana ceset başında beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesindeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, kokunun, sitenin C bloğundaki ikinci katında bulunan daireden geldiğini belirledi. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, bir kadının yerde yatan cesediyle karşılaşırken, şüpheli İsmet Ç.'yi de (61) cesedin başında yakalayarak gözaltına aldı.

2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tuba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

CESEDİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞ

Zanlı İsmet Ç.'nin cinayeti pazar günü işlediği, iki günden bu yana da cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Vali açıkladı! Özel tedbirler uygulamaya konulduVali açıkladı! Özel tedbirler uygulamaya konuldu
Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

En Çok Okunan Haberler

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

İğrenç olay! Çarpma bahanesiyle kadınları taciz etti

İğrenç olay! Çarpma bahanesiyle kadınları taciz etti

İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak! Vali Köşger detayları açıkladı

Vali açıkladı! Özel tedbirler uygulamaya konuldu

İzmir'de 2 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'de 2 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

Annesi fark ettiğinde çok geçti! Afyonkarahisar'da 1 yaşındaki bebeğin feci ölümü

Fark ettiğinde çok geçti! 1 yaşındaki bebeğin feci ölümü

CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? CTE memur alımı 2020 başvurusu ne zaman bitiyor?

CTE memur alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.