HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç olay! Uzman çavuşun yanmış cesedi bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuşun yanmış cesedi bulundu

17.01.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ceylanpınar'da yanan otomobilde yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin yapılan incelemeler sonucunda 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Uzman çavuşun cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Uzman çavuşun yanmış cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşandı. Park halinde yanan aracı görenler, ekiplere haber verdi. Alevlerin söndürülmesinden sonra araçtan yanmış bir ceset çıktı. Cesedin uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi.

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Olay, Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alan aracı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

yanan-otomobilde-uzman-cavusun-cesedi-bulundu_7391_dhaphoto1 (1)

YANMIŞ CESET BULUNDU

Yapılan incelemede, araçta yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede görevli 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

yanan-otomobilde-uzman-cavusun-cesedi-bulundu_7391_dhaphoto3 (1)

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yapmayın hamileyim' dedi ama caniler durmadı! Yapmayın hamileyim' dedi ama caniler durmadı!
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ceylanpınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Bu sabah korkulan oldu

Bu sabah korkulan oldu

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.