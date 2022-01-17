Korkunç olay! Uzman çavuşun yanmış cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşandı. Park halinde yanan aracı görenler, ekiplere haber verdi. Alevlerin söndürülmesinden sonra araçtan yanmış bir ceset çıktı. Cesedin uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi.

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Olay, Özbek Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alan aracı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

YANMIŞ CESET BULUNDU

Yapılan incelemede, araçta yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin ilçede görevli 2 çocuk babası uzman çavuş İsmail Gezer'e ait olduğu belirlendi. Gezer'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

