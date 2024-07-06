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  4. Korkunç ölüm! Dağdan kopan kaya parçası genç kızı hayattan koparttı

Korkunç ölüm! Dağdan kopan kaya parçası genç kızı hayattan koparttı

06.07.2024 21:51
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Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası genç kızı da hayattan koparttı. Dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobile isabet etmesi sonucu 24 yaşındaki Deniz Doğan, hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Korkunç ölüm! Dağdan kopan kaya parçası genç kızı hayattan koparttı

Tunceli'de kahreden ölüm! Olay, Tunceli- Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki otomobille, seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi.

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Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü de olay yerinden 200 metre ilerde bulunan restorana ulaşıp, oradakilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ!

Ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.T. ile arka koltuktaki A.K. (20) ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Doğan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılardan A.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Tunceli ölüm
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