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Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 08:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te artan koronavirüs vaka sayısında kalitesiz maske kullanımının etkisi olduğunu ifade eden Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz, "Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99'u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor." dedi.

Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında

Önceki günlerde Gaziantep'te yaşanan koronavirüs vaka sayısındaki artış gündemi oldukça meşgul etti. Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz ise vaka sayısındaki artışın nedenini sahte maskeler olduğunu söyledi. Yılmaz piyasada hiçbir koruyucu etkisi olmayan maskelerin oldukça fazla olduğunu dile getirerek, "Koronavirüsün çok hızlı yayılması ve aşının bulunamaması virüs sorunun devam etmesinin en büyük etkenlerinden. Bunun yanı sıra en büyük etkenlerin başında vatandaşların kullandığı maskelerin gereken standartları taşımamasıdır. Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99'u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor. Tıbbi yüz maskelerinin belirli özellikler taşıması gerekiyor. Bu maskeler pandemi dönemlerinde enfeksiyon ve yayılma riskini azaltmak için kullanılır. Maskelerde bakteri vilitrasyonu, hava geçirgenliği, sıçrama geçirgenliğinin hepsinin analiz edilmesi gerekiyor. Testleri yaparak gerekli belgelerin alınması lazım" diye konuştu.

MASKELERE KAREKOD SİSTEMİ GELMELİ

Maskelerin üretiminden itibaren takip edilmesi gerektiğini söyleyen Eczacı Bülent Yılmaz şunları söyledi:

"Maskeler üç katlı olmak zorunda. Hepimiz bunu biliyoruz ama üç katlı olması yetmiyor. Çünkü her katta aydı bir malzeme kullanılması lazım. Birinci ve üçüncü katta farklı orta katta esas koruyuculuğu sağlayan farklı kumaş kullanılması gerekiyor. Birinci ve üçüncü katta kullanılan kumaşın kilogramıyla orta katmanda kullanılan kumaşın fiyatı farklı olduğu için kilosu uygun olan ve koruyucu özelliği olmayan kumaşı kullanıyorlar. Standartlara uymayan maske 10 kuruş standartlara uygun olan ise 30 kuruş o nedenle daha uygun üretim yapılıyor. Vatandaş bu koruyucu özelliği olmayan maskeleri takmasa virüse yakalanma riski daha az olacak. Çünkü vatandaş maskem yok diye markete, topluma girmeyecek toplu taşıma araçlarına binmeyecek, ama maalesef vatandaşlarımız maskem var diyerek buralara gitmekten kaçınmıyor. Bu nedenle toplumda bu maskeler nedeniyle artış görülüyor. Bunun çözümü maskelerin üretim aşamasından başlayarak kontrolün yapılmasıdır. İlaçlarda kullanılan karekod sistemi sayesinde ürünün fabrikada üretildiği andan itibaren takibi mümkün oluyor. Bu sistemi maske üzerinde uygulanması gerekiyor. Maskede dikiş kullanılmaması gerekir ve maskenin rengi hiç önemli değildir. Önemli olan maskenin koruyuculuğudur."

(DHA)

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