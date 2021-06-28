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Korkutan iddia: Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makinesiyle toprağa gömüldü

28.06.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Ömerli Barajı çevresinde yaşayan bölge halkı tarafından fark edilen ölü balıklar korkuya sebep oldu. Barajda ölen balıkların iddiaya göre İSKİ ekiplerince barajdan alınarak yine barajın yakınında toprağa gömülmesi bölge halkını hem korkuttu hem de hayrete düşürdü.

Korkutan iddia: Ömerli Barajı'nda ölen balıklar iş makinesiyle toprağa gömüldü

İstanbul’da bulunan ve önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajının etrafını saran balık mezarları bölge halkını şaşkına çevirdi. Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevkiinde yapılan çökertme havuzları, balık geçişlerine uygun yapılmamasından ve yumurta bırakan balıkların derin sulara ulaşamamasından dolayı balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Birikinti sularda mahsur kalan balıklar suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldü.

İŞ MAKİNESİYLE BARAJIN ETRAFINA GÖMÜLDÜ

İddialara göre Ömerli Barajındaki ölü balıklar İSKİ ekiplerince iş makineleriyle barajın etrafına gömüldü. Ekiplerin, balık ölümlerine neden olan çökertme havuzlarını düzeltmek yerine balıkları gömmeyi tercih etmesi şaşkınlığa sebep oldu.

"DAHA ÇOK BALIK ÖLÜMLERİ OLACAK"

Ölen balıkların gömülmesi hakkında konuşan bölge sakini Şenol Altıntaş, “Burada yapılan çökertme havuzlarının yanlış yapılması, balıkların kanallardan birbirine geçiş olmaması dolayısıyla bu kanalda kalan balıklar oksijensiz kaldığı için burada balık ölümleri gerçekleşti. Şu anda burada su var, su çekildiği zaman kanallarla birbirine geçiş yok barajda. Barajı geçmek için kanallar arasında birbirine bağlantı yapmaları lazım. bunun bir an önce yapmaları lazım. Çünkü burada daha çok balık ölümleri olacak. Yani bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bir ay sonra bile buradan su kalmayacak. Kanalların birbirine geçişi zaten olmaz. Su iyice çekildiği zaman burada kalanlar sadece kanala kalacak. Barajla hiç bağlantısı olmayacak” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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