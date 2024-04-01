Korkutan şarbon salgını: Vaka sayısı 65’e yükseldi! Komşu ülke alarma geçti

Güney Asya ülkesi Laos'ta son günlerde büyükbaş hayvanlarda ani ölümler görülürken, hastanelerdeki şarbon vaka sayısı 65’e yükseldi.

Vakaların 54’ü Tayland sınırındaki bölgelerde yer alırken, Taylandlı yetkililer harekete geçti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, önceliğin halk sağlığını korumak olduğunu belirterek, sınırdan gelen hayvanlara yönelik inceleme ve denetim emri verdi.

Hükümet Sözcüsü Chai Watcharong ise yaptığı açıklamada, başbakanın talebi doğrultusunda Laos sınırından gelen çiftlik hayvanlarının denetim ve sağlık testlerine gireceğini belirterek, hayvan sahiplerini şarbon hakkında uyardı.

Watcharong ayrıca, Taylandlı yetkililerin Laos sağlık birimleriyle yakından çalıştığını ve şarbon enfeksiyonunun Tayland’da görülme ihtimaline yönelik aşı çalışması başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan Laos sınırında bulunan kasabalardaki pazar yerlerine ve halka açık bölgelere şarbon hastalığı hakkında bilgilendirme afişleri asılarak, hayvan sahipleri şüpheli gördükleri büyükbaş hayvanları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarıldı.

(İHA)







