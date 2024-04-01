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Korkutan şarbon salgını: Vaka sayısı 65’e yükseldi! Komşu ülke alarma geçti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.04.2024 07:21
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Laos'ta son günlerde büyükbaş hayvanlardaki ani ölümlerin artması ve hastanelerdeki şarbon vaka sayısının 65’e yükselmesinin ardından komşu ülke Tayland alarma geçti.

Korkutan şarbon salgını: Vaka sayısı 65’e yükseldi! Komşu ülke alarma geçti

Güney Asya ülkesi Laos'ta son günlerde büyükbaş hayvanlarda ani ölümler görülürken, hastanelerdeki şarbon vaka sayısı 65’e yükseldi.

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Vakaların 54’ü Tayland sınırındaki bölgelerde yer alırken, Taylandlı yetkililer harekete geçti. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, önceliğin halk sağlığını korumak olduğunu belirterek, sınırdan gelen hayvanlara yönelik inceleme ve denetim emri verdi.

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Hükümet Sözcüsü Chai Watcharong ise yaptığı açıklamada, başbakanın talebi doğrultusunda Laos sınırından gelen çiftlik hayvanlarının denetim ve sağlık testlerine gireceğini belirterek, hayvan sahiplerini şarbon hakkında uyardı.

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Watcharong ayrıca, Taylandlı yetkililerin Laos sağlık birimleriyle yakından çalıştığını ve şarbon enfeksiyonunun Tayland’da görülme ihtimaline yönelik aşı çalışması başlatıldığını bildirdi.

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Öte yandan Laos sınırında bulunan kasabalardaki pazar yerlerine ve halka açık bölgelere şarbon hastalığı hakkında bilgilendirme afişleri asılarak, hayvan sahipleri şüpheli gördükleri büyükbaş hayvanları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarıldı.

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(İHA)

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