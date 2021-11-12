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  4. Korkutan tablo! Aşılama hızında son 6 ayın en düşük seviyesine indik

Korkutan tablo! Aşılama hızında son 6 ayın en düşük seviyesine indik

12.11.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, aşılama oranının son altı ayın en düşük seviyesine indiği belirtildi. Hâlen aşısını yaptırmayan yaklaşık 14 milyon kişi bulunurken, bu durum toplum bağışıklığına ulaşılmasını da geciktiriyor.

Korkutan tablo! Aşılama hızında son 6 ayın en düşük seviyesine indik

Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında oran her geçen ay düşüyor. Son iki haftadır aşılama hafta sonları 60 bin, hafta içi ise günlük 160-180 bin seviyesine kadar indi.

YÜZDE 79'A ULAŞTI AMA...

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de en az iki doz aşısını yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 79’a ulaştı. 1. doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 89.

Ancak giderek yavaşlayan aşılama, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Yapılan aşıların artık büyük bir bölümünü ise ikinci ve üçüncü doz aşılar oluşturuyor.

14 MİLYON KİŞİ AŞI OLMADI

Aşılama hızının beklentilerin altında kalması, toplum bağışıklığına ulaşılmasını da geciktiriyor. Hâlen aşısını yaptırmayan yaklaşık 14 milyon kişi bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 12 Kasım itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 118.046.206 oldu.

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