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  4. Korkutucu görüntülerin adresi: Artvin Yusufeli! Faciadan dönüldü...

Korkutucu görüntülerin adresi: Artvin Yusufeli! Faciadan dönüldü...

29.06.2024 14:05
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Artvin'den Yusufeli'ne giden yolda bulunan 39 tünelden bir tanesi olan T14 Tünelinden gelen görüntüler görenleri korkuttu. Tünelde önce çatlama ve açılma olarak başlayan hasarlar bugün çökmelere döndü. Tünel ulaşıma kapatılırken, alternatif bir güzergahta trafik akışı sağlanıyor.

Korkutucu görüntülerin adresi: Artvin Yusufeli! Faciadan dönüldü...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi çerçevesinde ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları geçtiğimiz yıllarda hizmete açıldı. Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana geldi.

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ÖNCE ÇATLAKLAR OLUŞTU, SONRA ÇÖKTÜ

2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya devam ederken, bugün sabah saatlerinde tünel içinde çökmeler yaşandı.

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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Tünelin içinde bulunan beton bloklar düşüp karayoluna trafiğe kapattı. Şans eseri çökme anında tünelden araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

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Öte yandan, T14 tüneli için yapılan alternatif yol ulaşıma açıldı.

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(AA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Artvin Yusufeli facia
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