Korneal dövme nasıl yapılır? Korneal dövme sağlık sorunlarına çare oluyor

Viyana’da yaşayan üniversite öğrencisi Baran Gün, 15 yıl önce geçirdiği retina dekolmanı ameliyatları sonucunda görme yetisini kaybettiği ve zamanla beyaza dönen gözlerinden, Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘Femtosaniye lazer yardımlı korneal dövme’ işlemi sayesinde kurtuldu.

Dünyagöz Bursa’dan Prof. Dr. Selim Doğanay, Türkiye’de ilk kez uygulanan işlem ile ilgili “Hastamızın sağ gözünde, 15 yıl önce geçirdiği bir operasyon sonucunda beyazlık oluşmuştu. Gözündeki beyaz görünümün sosyal hayatını etkilemesi sebebiyle kornea dokusuna dövme işlemini gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk kez lazerle gerçekleştirilen bu uygulama ile hastamızın estetik kaygılarını da gidermiş olduk” şeklinde konuştu.

15 yıl önce geçirdiği bir kaza sırasında gözüne aldığı darbe sonucu sağ gözünde retina dekolmanı oluşan üniversite öğrencisi Baran Gün, bu dönemde geçireceği ameliyatlarla problemlerinin sonlanacağını düşünüyordu. Ancak sağ gözünde görme yetisini kaybetmenin yanı sıra zamanla gözünde oluşan beyazlaşma ile sosyal hayatında problemler yaşamaya başladı. Gözde beyazlaşmanın önüne geçmek için kontakt lens kullanımından protez göz ameliyatına kadar çeşitli öneriler aldığını belirten hastamız, korneal dövme işleminin sonuçlarından oldukça memnun.