Korona döneminde stres atmanın yolu: Öfke odaları

İşletmeyi bir ay önce Cidade Tiradentes'de açan 42 yaşındaki Vanderlei Rodrigues, özellikle salgın sırasında dışarı çıkmak isteyen ve 'öfke odalarına' gelen çok sayıda müşterisi olduğunu söylüyor.

Stresten kurtulmak için açılan 'öfke odasının' kullanım ücreti yaklaşık 5 dolar.

Koruyucu giysiler ve kask takan katılımcılar, kendilerini rahatsız eden "eski kız arkadaşlar", "eski kocalar", "yozlaşma" ve "iş" gibi konuları duvarlara yazıyor ve bu sözler öfkelerinin hedefi oluyor.

Reklamcılıkta çalışan ve iki saat boyunca işe gidip gelen 40 yaşındaki Alexandre de Carvalho, salgın nedeniyle sağlıkla ilgili endişelerini burada giderdiğini söylüyor: "Buraya gelip biraz adrenalin ve bastırılmış hisler salmak harika".

Reuters'a konuşan iki kızı olan 35 yaşındaki işsiz anne Luciana Holanda, hayal kırıklığını "öfke odasında" dışa vurmayı tercih ettiğini anlatıyor: "Tüm bu birikmiş stres, anne olmak, çocuk sahibi olmak ve çalışamamakla ... biraz stres atıp nefes alabilmek çok iyi. Kızlarıma veya hiç kimseye hayal kırıklığımı dile getirmeyeceğim, bu yüzden gerçekten bir şeyleri kırmayı tercih ediyorum, bunu seviyorum".



