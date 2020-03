Korona günlerinde depresyona girmemek için nelere dikkat etmeliyiz?

Sonra Türkiye’ye geldi ve bu sefer de acaba bize bulaşacak mı korkusunu yaşamaya başladık, yayılacak mı, bizim yaşadığımız şehre gelir mi, bulaşırsa atlatabilecek miyiz gibi kaygılarımız başladı, Dördüncü belirsizlik.

Bu noktada Ülkemizde her durumda olduğu gibi kişiler ayrışmaya başladı, bir bölüm insan, “amannnn virüs de neymiş” bana bir şey olmaz diyerek normal hayatına devam ederken, bir bölüm insan da, korkudan çıldırmış gibi eczanelere, marketlere hücum etti, gerekli gereksiz ne buldularsa aldılar, evlere kapandılar, sosyal medyada gördükleri, duydukları her şeye hiç araştırmadan, benim de bir aklım var demeden inandılar, söylenen her şeyi yapmak için uğraşmaya başladılar, kimi vitamin, kimi kendini koruyacağını düşündüğü ilaçlar aldı, söylenen garip alternatif karışımları yapmaya ve ailelerine içirmeye, yedirmeye başladılar.

Ama sosyal medya bu, her an başka bir öneri başka bir çözüm derken işin içinden çıkamamaya başladılar ve zaten kaygıyla başladıkları bu süreçte iyice bütün düşünceleri, psikolojileri alt üst olmaya başladı ve daha çok hata yapmaya başladılar.

Bir bölüm insan da ki nüfusa göre oranları oldukça az, bilinçli bir şekilde süreci takip etmeye, doğru kaynakları izlemeye, yapılan önerileri tecrübe ve akıl, mantıklarıyla birleştirip doğru tedbirleri almaya, panik yapmadan en sağlıklı şekilde bu süreci devam ettirmeye başladılar.