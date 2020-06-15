Korona Pekin'de yeniden ortaya çıktı, önlemler sıkılaştırıldı!

Pekin, art arda ikinci günde koronavirüs vakalarında rekor bir artış olduğunu açıkladı.

Tekrar baş gösteren koronavirüs salgını, Çin'in başkenti Pekin'in yurt içi ve yurt dışı kaynaklı çiftlik ürünlerinin yüzde 80'inin tedarik edildiği ana toptan satış pazarı Xinfadi'de görüldü.

Pazar kapatıldı, civarda yaşayan on binlerce kişiye virüs testi yapıldı ve pazarı en son ziyaret eden kişileri veya bu kişilerle temas edenleri saptamak için şehir çapında bir seferberlik başlatıldı.

Pekinli yetkililer, dün 36 yeni koronavirüs vakası olduğunu doğruladılar. Bu vaka sayısı, bir önceki günküyle eşit olurken, şehirde Mart ayı sonundan beri görülen günlük en yüksek enfeksiyon sayısına ulaşılmış oldu.

Pekin'in batısındaki ve güneybatısındaki bazı mahalleler için risk düzeyi orta seviyeye yükseltildi. Bu bölgede bankaların ve finansal şirketlerin yoğun olarak bulunduğu Finans Sokağı var.

Pekin'deki yeni vakalarla bağlantılı olarak diğer üç eyaletteki vaka sayılarında da artış görülmesiyle, birçok eyalet lüzum olmadığı sürece başkente seyahat etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı ve Pekin'in riskli bölgelerinden gelen kişiler için tecrit protokolleri uygulamaya başladı.

Xinfadi pazarı, yaklaşık 160 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsıyor ve binlerce tonluk sebze, meyve ve et Asya'nın en büyük toptan gıda satış merkezi olan bu pazarda satılıyor.

