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Korona virüs engelini böyle aştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 14:50 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda gittiği spor salonu kapatılan genç, evinin çatısını spor salonuna dönüştürerek hobisini eve taşıdı.

Sivas'ta bir genç korona virüsü önlemleri kapsamında sürekli gittiği spor salonu kapanınca evinin çatısını spor salonuna dönüştürdü.Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Fatih Özdal, korona virüsü önlemleri kapsamında sürekli gittiği spor salonunun kapatılmasıyla spora ara vermek zorunda kaldı. Ancak sporu bırakmak istemeyen Özdal, bulduğu yöntemle bu engeli aştı.

Ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil evin çatı katını spor salonuna çeviren genç, günün büyük kısmını evinin çatısına kurduğu spor salonunda spor yaparak geçiriyor. Fatih Özdal, çatıya tahtadan yaptığı merdiven yardımıyla çıkıp iniyor.İki yıldır spor yaptığını belirten Özdal, spor yapan vatandaşlara bu günlerde spor salonlarına gitmemeleri uyarısında bulunarak, "İki yıldır spor yapıyorum. Korona virüs dolayısıyla salonumuz geçici olarak kapatıldı. Ben spor salonuma gidemiyordum. Aletlerim vardı ama kurmamıştım. Bu güne nasipmiş. Aletleri kurdum ve spor yapmaya başladım. Kendi evimin çatı katı burası. Daha yeni kurdum, aslında yapacağım çok şey var. Kum torbası var, dambıl var, koşu bandı var. Mekik için aletlerim ve halterim var. Buraya merdivenle çıkıyorum. Buraya çıkmak zor olmuyor. Diğer sporcu arkadaşlar da salonlara gitmesinler. Söylenenlere uysunlar, herkes evinde kalsın" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs spor salonu

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