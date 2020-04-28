Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates: Her şey yolunda giderse seri üretime bir yılda başlanabilir

Microsoft'un kurucusu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, koronavirüse karşı geliştirilecek bir aşının bir yıldan önce seri üretime hazır hale gelmeyeceğini, bu sürenin iki yıla kadar çıkabileceğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele için 250 milyon dolar bağışta bulunan ve yedi aşı fabrikasını birden finanse edeceğini açıklayan Gates, CNN'e konuk oldu.

Fareed, ABD, İngiltere ve Çin dahil birçok ülkede aynı anda çok sayıda aşı projesi üzerinde çalışıldığını belirterek Gates'e "Aşı insanların düşündüğünden daha erken gelebilir mi?" diye sordu.

https://www.facebook.com/watch/?v=642627443247062

"Her şey mükemmel giderse…"

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Gates bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu takvimleri sıkıştırmak çok zor. Her şey mükemmel giderse bir yılda seri aşı üretimine başlayabiliriz. Bunu belki de başaramayız ve bu iki yıla kadar çıkabilir. Şu anda 100'den fazla aşı geliştirme çabası var. Yapmamız gereken şey, bunların arasından en fazla umut verenini seçip kaynak aktarmak, aynı anda da üretim kapasitesi inşa etmek olmalı. Çünkü yedi milyar doz üretim kapasitesinden çok uzağız."