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Koronavirüs aşısı olduktan iki gün sonra ölen kızı için hesap soruyor

06.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısı olduktan iki gün sonra ölen kızı için hesap soruyor

Portekizli bir sağlık çalışanı olan kızının Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısını olduktan 2 gün sonra ölmesinin ardından gözü yaşlı kalan baba bir cevap bekliyor.

41 yaşındaki Sonia Acevedo 30 Aralık günü Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısı oldu ve yeni yıl gecesi evinde aniden hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı ve yetkililer ölüm nedeninin belirlenebilmesi için standart prosedürlerin izleneceğini belirtti.

İlk belirlemelere göre sağlık çalışanının ölüm nedeninin aşı ile bağlantılı olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadı. Net sonuç için otopsi yapılması bekleniyor.

"KIZIMIN SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU"

Baba Abilio Acevedo, Correio de Manha adlı gazeteye yaptığı açıklamada “Kızımın hiçbir şeyi yoktu, herhangi bir sağlık problemi yoktu. Covid-19 aşısı olmuştu; ama herhangi bir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum ve bir cevap istiyorum” dedi.

Aşıdan 48 saat sonra ölü bulunmasına rağmen, iki çocuk annesi Sonia’nın aşının ardından herhangi bir olağan dışı yan etkiye maruz kaldığına yönelik bir açıklama yapılmadı.

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Baba Acevedo ise birlikte yeni yıl yemeği yedikten sonra Cuma sabahı 11:00’de kızının ölü bulunduğunu söyleyerek “Kızım yemekten sonra evine döndü ve bir daha onu canlı göremedim” dedi.

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Portekiz’in Porto şehrinde Onkoloji Enstitüsü’nde çalışan Sonia Acevedo’nun iş arkadaşları da Sonia’nın 30 Aralık günü Covid-19 aşısı olduğunu doğruladı ve aşının ardından herhangi bir sıra dışı yan etki gözlemlemediklerini söyledi.

Portekiz Onkoloji Enstitüsü ise yaptığı açıklamada “Yönetim kurulu, 1 Ocak 2021’de operasyon asistanının ani ölümü ile teyit etti. Yaşanan kaybın eksikliğini hissediyor, ailesine ve arkadaşlarına içtenlikle üzüntülerimizi bildiriyoruz. Standart prosedürlerin ardından ölüm nedeni kesin olarak belirlenecektir” dedi.

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Sonia Acevedo, kaner tedavisi araştırmaları ve eğitimi alanında 10 yıldan uzun bir süredir çalışıyordu. Kızı Vania Figueredo ise annesinin yalnızca aşıdan sonra kolunda ağrı olduğunu ve onun dışında kendisini iyi hissettiğini söyledi.

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