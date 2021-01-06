Koronavirüs aşısı olduktan iki gün sonra ölen kızı için hesap soruyor

41 yaşındaki Sonia Acevedo 30 Aralık günü Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısı oldu ve yeni yıl gecesi evinde aniden hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı ve yetkililer ölüm nedeninin belirlenebilmesi için standart prosedürlerin izleneceğini belirtti.

İlk belirlemelere göre sağlık çalışanının ölüm nedeninin aşı ile bağlantılı olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadı. Net sonuç için otopsi yapılması bekleniyor.

"KIZIMIN SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU"

Baba Abilio Acevedo, Correio de Manha adlı gazeteye yaptığı açıklamada “Kızımın hiçbir şeyi yoktu, herhangi bir sağlık problemi yoktu. Covid-19 aşısı olmuştu; ama herhangi bir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum ve bir cevap istiyorum” dedi.

Aşıdan 48 saat sonra ölü bulunmasına rağmen, iki çocuk annesi Sonia’nın aşının ardından herhangi bir olağan dışı yan etkiye maruz kaldığına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Baba Acevedo ise birlikte yeni yıl yemeği yedikten sonra Cuma sabahı 11:00’de kızının ölü bulunduğunu söyleyerek “Kızım yemekten sonra evine döndü ve bir daha onu canlı göremedim” dedi.