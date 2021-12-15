HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs aşısı olmayan hastanın fotoğrafı viral oldu! Ayakları tanınmaz halde

Koronavirüs aşısı olmayan hastanın fotoğrafı viral oldu! Ayakları tanınmaz halde

15.12.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yoğun bakım doktoru, aşılanmamış bir hastanın Covid-19'a yakalandıktan sonra yaşadığı korkunç yan etkiyi paylaştı. Kan pıhtılarına yoğun bir şekilde maruz kalan hastasını Twitter'dan paylaşan Dr. Wesley, ''Covid, hastamın ayak parmakları üzerinde ve aşı olmadığına çok pişman. Şimdi aşı olmak istiyor. Covid soğuk algınlığı değil, aşınızı olun'' dedi.

Koronavirüs aşısı olmayan hastanın fotoğrafı viral oldu! Ayakları tanınmaz halde

COVID-19 esas olarak akciğerleri etkileyen viral bir enfeksiyon olmakla birlikte ileri yaşlardaki yetişkinlerin ve sağlık sorunu olan kişilerin COVID-19 nedeniyle ağır hasta olma olasılığı daha yüksektir. Akciğerlere, kalbe veya beyne zarar verebilir. Uzun vadeli semptomlar arasında halsizlik, nefes darlığı, konsantrasyon sorunu, kas ağrıları ve diğer semptomlar yer alabilir.

PIHTILAŞMA BEYNİ VE KALBİ ETKİLEYEBİLİR

ABD'li bir doktor olan Wesley Ely ise aşı olmamış bir hastasının COVID-19'un etkisini paylaştı. Ely bu paylaşımıyla koronavirüsün bir soğuk algınlığı olmadığını, aşı olunmazsa ciddi belirtilerle baş başa kalınacağını söyledi. Ely, hastasının ayaklarında kan pıhtısı oluştuğunu göstererek, ''Şimdi iç organlarının ne kadar kötü olduğunu düşünün. COVID-19 soğuk algınlığı değil. Ayakta oluşan bu pıhtılaşma beyin, akciğer ve kalp için kötü bir işarettir'' dedi.

Söz konusu fotoğraf binlerce beğeni ve retweet aldı.

HEM ELLERİNİ HEM BACAKLARINI KAYBETTİ

Dr Ely, Covid kaynaklı kan pıhtılarının neden olabileceği korkunç etkileri ilk kez görmüyor. Ely, bu kez de virüsle ilgili komplikasyonların ardından hem bacaklarını hem de ayaklarını kesmek zorunda kalan bir kadının fotoğrafını tweetledi.

Wesley daha sonra herkesi aşı olmaya davet ederek Covid'in kan pıhtıları Aşı ile önlenebilir. Lütfen aşı olun çağrısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Omicron vurgusu! "Daha bulaşıcı" deyip aşı için uyardıOmicron vurgusu! "Daha bulaşıcı" deyip aşı için uyardı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Baharın gelmediği kentte kış başladı!

Baharın gelmediği kentte kış başladı!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.