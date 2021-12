Koronavirüs aşısı olmayan hastanın fotoğrafı viral oldu! Ayakları tanınmaz halde

COVID-19 esas olarak akciğerleri etkileyen viral bir enfeksiyon olmakla birlikte ileri yaşlardaki yetişkinlerin ve sağlık sorunu olan kişilerin COVID-19 nedeniyle ağır hasta olma olasılığı daha yüksektir. Akciğerlere, kalbe veya beyne zarar verebilir. Uzun vadeli semptomlar arasında halsizlik, nefes darlığı, konsantrasyon sorunu, kas ağrıları ve diğer semptomlar yer alabilir.

ABD'li bir doktor olan Wesley Ely ise aşı olmamış bir hastasının COVID-19'un etkisini paylaştı. Ely bu paylaşımıyla koronavirüsün bir soğuk algınlığı olmadığını, aşı olunmazsa ciddi belirtilerle baş başa kalınacağını söyledi. Ely, hastasının ayaklarında kan pıhtısı oluştuğunu göstererek, ''Şimdi iç organlarının ne kadar kötü olduğunu düşünün. COVID-19 soğuk algınlığı değil. Ayakta oluşan bu pıhtılaşma beyin, akciğer ve kalp için kötü bir işarettir'' dedi.

Söz konusu fotoğraf binlerce beğeni ve retweet aldı.

Dr Ely, Covid kaynaklı kan pıhtılarının neden olabileceği korkunç etkileri ilk kez görmüyor. Ely, bu kez de virüsle ilgili komplikasyonların ardından hem bacaklarını hem de ayaklarını kesmek zorunda kalan bir kadının fotoğrafını tweetledi.

