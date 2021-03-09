Koronavirüs aşısı: 'Tamamen aşılanmış kişiler diğer aşılanmış kişilerle maskesiz görüşebilir'

Kıdemli danışman Andy Slavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Covid-19'un ötesinde dünyanın nasıl bir yer olacağını anlatmaya başladık. Daha fazla insan aşılandıkça... yapılabilecek aktivitelerin listesi büyümeye devam edecek" dedi.

Hastalık riski düşük olan tek bir haneden aşılanmamış insanlarla kapalı mekanda buluşma

Tamamen aşılanmış diğer insanlarla iç mekanlarda maskesiz veya sosyal mesafesiz görüşme

Tavsiyelere göre, tamamen aşılanmış Amerikalılar şunları yapabilir:

Merkez, vatandaşların aşılarının son dozunu da aldıktan iki hafta sonra virüsten korunmaya başlandıklarını açıkladı.

Kılavuza göre, aşılarının bütün dozlarını almış kişiler, diğer aşılanmış kişilerle ve bazı aşılanmamış kişilerle görüşebilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tamamen aşılanmış kişilerin hangi kurallara tabi olması gerektiğine dair bir kılavuz yayımladı.

Aşı olanların, topluluk içerisinde maske takmak ve sosyal mesafeye uygun davranmak ile kalabalıklardan ve seyahatlerden kaçınmak gibi diğer temel güvenlik önlemlerini almaları gerekiyor.

Kılavuz ayrıca aşılanmamış ve yüksek risk grubunda olan kişilerle temasta maske takma ve sosyal mesafe kuralına uygun davranma çağrısında bulunuyor.

ABD'de, günlük aşılama sayısında son zamanlarda artış görüldü. Bugüne kadar 90 milyonun üzerinde aşı yapıldı. Üçüncü aşı olan Johnson & Johnson'ın tek doz aşısının kullanım onayı alması da sayıların artmasına yardımcı oldu.

Fakat sağlık yetkilileri, Covid-19'un halen ciddi bir endişe olduğu konusunda da uyardı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Nüfusun % 90'ından fazlası halen aşılanmış değil" dedi ve ekledi:

"Sorumluluğumuz, günde 60.000 yeni vaka görüldüğü düşünüldüğünde, savunmasız olanları koruduğumuzdan emin olmaktır."

ABD, toplamda 29 milyondan fazla vaka ve 525.000 ölüm bildirdi.

Dr. Walensky, "daha fazla insan aşılandıkça ve bilimsel bilgiler ile kanıtlar arttıkça" kılavuzun güncellenmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.