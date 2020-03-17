Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı (Koronavirüs aşısı bulundu mu?)

ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi.

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin koronavirüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

