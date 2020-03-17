HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı (Koronavirüs aşısı bulundu mu?)

Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı (Koronavirüs aşısı bulundu mu?)

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 08:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs aşısı insanlı testlere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı (Koronavirüs aşısı bulundu mu?)

ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi.

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin koronavirüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
ABD'de aile içi katliam! 5 akrabasını katledip intihar ettiABD'de aile içi katliam! 5 akrabasını katledip intihar etti
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koronavirüs aşısı corona virüs

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladı: 18 vakanın hepsi 40 yaşın üstünde

Canlı yayında açıkladı: 18 vakanın hepsi 40 yaşın üstünde

ABD'de 33 yıl sonra tarihi kayıp! Çok sert çakıldı

ABD'de 33 yıl sonra tarihi kayıp! Çok sert çakıldı

Trump'tan koronavirüs açıklaması!

Trump'tan koronavirüs açıklaması!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 85'e yükseldi

ABD'de ölü sayısı 85'e yükseldi

Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum koronavirüs önlemleri nedeniyle firar etti

1350 mahkum koronavirüs önlemleri nedeniyle firar etti

ABD'de aile içi katliam! Evin bahçesinde 5 akrabasını katledip intihar etti

ABD'de aile içi katliam! 5 akrabasını katledip intihar etti

ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

Koronavirüs'te bilanço hızla artıyor! İspanya'da ölü sayısı 342'ye yükseldi

Bilanço hızla artıyor! İspanya'da ölü sayısı 342'ye yükseldi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısı David Norquist'e koronavirüs karantinası

Pentagon'da koronavirüs hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.