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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?)

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün salgında son durum ve yeni tedbirlerle ilgili saat 15.00'te toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?)

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs bilim kurulu Fahrettin Koca

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
baba ne varsa sende var sen ülken ve canları için geceni gündüzüne katarken diğer taraf hala rant ve oy peşinde.Anlaşılması güç gerçekten. hani bir söz var ya konuVatan ise hepimiz ölelim, konu makam ise hepiniz ölün İnşallah
en iyi tedbiri alan bizim ülke dediniz senle erdoğan dünyada en çok vaka sırslamasında ilk 10 girdik bu nasıl tedbir bu nasıl yönetmek hala odur 1.5 ay sonra bitecek hastaneleri yapacağız diyorsunuz ne bekliyorsunuz millyon hastamı Allah yardımcımız olsun
her toplantı da aynı seyler... yeteriszsiniz.... cin 3 ay karantina vermiş siz resmi tatillerde bile 10 gün veren devlet can konusunda neden veremiyorsunuz biz evdeyiz eşlerimiz dışarda bebeğimiz var bişey olursa vebalini kim odeyecek artık çok geç olsa da yasak getirin...
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