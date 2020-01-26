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Koronavirüs: Çinli yetkililer virüsün belirti göstermeden bulaştığını ve bulaşıcılığının arttığını açıkladı

26.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Çinli yetkililer ülkede 2 bine yakın kişiye bulaşan yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıkladı. Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei de virüsün bulaşıcılık özelliğinin artmakta olduğunu duyurdu. Pazar öğlen itibarıyla 56 kişinin virüs nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

Koronavirüs: Çinli yetkililer virüsün belirti göstermeden bulaştığını ve bulaşıcılığının arttığını açıkladı

Çinli yetkililer ülkede 2 bine yakın kişiye bulaşan yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıkladı.

Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei de virüsün bulaşıcılık özelliğinin artmakta olduğunu duyurdu.

Pazar öğlen itibarıyla 56 kişinin virüs nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Virüs nedeniyle bazı kentlerde seyahat kısıtlamaları var.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kenti ise karantina koşullarında.

Pazar günü bir açıklama yapan Çinli yetkililer, her türlü yaban hayvanı ticaretinin yasaklandığını duyurdu.

Virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülüyor fakat bunun nasıl olduğu henüz tespit edilmiş değil.

İnsanlarda virüsün kuluçka döneminin, yani hiçbir belirti göstermediği dönemin 1-14 gün arası sürdüğü tahmin ediliyor.

Bu süreçte insanlar hasta olduklarını bilmeden etrafındakilere virüsü bulaştırabiliyor

Analiz: BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher

Bu açıklama virüsü daha yakından tanımamız ve Çin'in salgını önlemek için yapması gerekenler konusunda bize önemli bilgiler sundu.

Çin'i etkileyen son ölümcül koronavirüsü olan SARS'a ve Ebola'ya yakalanan insanlar, hastalığı yalnızca belirtiler ortaya çıktıktan sonra bulaştırıyordu.

Grip ise hasta olduğunuzu bilmeden insanlara bulaştırabileceğiniz türden bir virüs.

Vuhan haritası

Yetkililer bu koronavirüsün domuz gribinde olduğu gibi küresel bir salgına dönüşme seviyesinden henüz uzakta olduğumuzu söylüyor.

Fakat bu "belirti göstermeyen bulaştırıcılar" Çinli yetkililerin işini çok daha zorlaştıracak.

Hâlâ yanıt bulmamış önemli sorular var: Kuluçka evresindeki virüsü taşıyan insanlar ne oranda bulaştırıcı ve Çin dışına çıkmış hastalar bu virüsü gittikleri ülkelerde de bulaştırdılar mı?

Ve ayrıca Çin Sağlık Bakanı, bu virüsün bulaşıcılık özelliğinin nasıl artmakta olduğunu düşünüyor?

Çin'in Vuhan, bir hayalet kent görünümünde.

Sokaklarda taksi de olmadığı için hastaları hastanelere gönüllü sürücüler taşıyor.

AFP'ye konuşan sürücü Yin Yu, "İnsanları hastaneye biz götürüp getiriyoruz, sonra da dezenfekte oluyoruz" dedi.

Bir diğer sürücü Zhang Lin ise "Biz iyiyiz. Birinin bu insanlara yardımcı olması gerekiyordu. Biz Vuhanlıyız ve siz gazeteciler bile bize yardım ederken bizim de kendi hemşerilerimize sahip çıkmamız lazım. Bu bizim görevimiz" dedi.

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