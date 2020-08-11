Koronavirüs denetiminde uymayanlara ceza var mı? Koronavirüs denetiminde nelere dikkat edilmeli? Denetimler nerelere yapılacak?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bir genelge yayınladı. Genelgeye göre 81 ilde 10 boyunca denetimler yapılacak ve koronavirüs tedbirleri almayan yaşam alanlarına cezai işlem uygulanacak. 10 gün süren koronavirüs denetimlerini kim yapacak sorusunun cevabı ise hayli ilginç oldu. Çünkü koronavirüs denetimlerini; valiler, kaymakamlar ve belediye başkanlarınında içinde bulunduğu birçok kişi tarafından bizzat yapılacak. Peki koronavirüs denetimleri nerelere yapılacak?

KORONAVİRÜS DENETİMLERİ NERELERE YAPILACAK?

10 sürecek olan koronavirüs denetimlerini kim yapacak sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için köylerden kentlere denetimleri; vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.), meslek odaları ve muhtarlar yapacak. Denetimler 10 gün botunca sürecek ve vatandaşın haberi olmadan gerçekleştirilecek.