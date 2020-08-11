Koronavirüs denetiminde uymayanlara ceza var mı? Koronavirüs denetiminde nelere dikkat edilmeli? Denetimler nerelere yapılacak?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bir genelge yayınladı. Genelgeye göre 81 ilde 10 boyunca denetimler yapılacak ve koronavirüs tedbirleri almayan yaşam alanlarına cezai işlem uygulanacak. 10 gün süren koronavirüs denetimlerini kim yapacak sorusunun cevabı ise hayli ilginç oldu. Çünkü koronavirüs denetimlerini; valiler, kaymakamlar ve belediye başkanlarınında içinde bulunduğu birçok kişi tarafından bizzat yapılacak. Peki koronavirüs denetimleri nerelere yapılacak?
10 sürecek olan koronavirüs denetimlerini kim yapacak sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için köylerden kentlere denetimleri; vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.), meslek odaları ve muhtarlar yapacak. Denetimler 10 gün botunca sürecek ve vatandaşın haberi olmadan gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınının bayramdan sonra artması nedeniyle genelge yayınlayarak denetim yapacağını duyurmasının ardından vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. 10 gün süren denetimler nerelere yapılacak, denetimler hangi işletmeleri kapsıyor araştırması yapan vatandaşlara bilumum yaşam alanlarına denetimlerin yapılacağını belirtelim.
Denetim hangi işletmelere yapıldığı araştırılıyor. Aşağıda denetim yapılacak yerleri listeledik fakat bu yerler dışında farklı birçok yaşam alanına da denetim yapılacağını belirtelim.
İşte denetim yapılacak yerler listesi;
Konaklama tesisleri,
Alışveriş merkezleri,
Pazar yerleri,
Lokanta,
Kafe,
Restoran,
Kahvehane,
Düğün ve nikah yapılan yerler,
Berber,
Kuaför,
Güzellik merkezleri,
İnternet kafeler,
Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları,
Ticari taksiler,
Piknik alanları,
Parklar,
Plajlar,
Caddeler,
Sokaklar...
10 gün sürecek olan koronavirüs denetimleri vatandaşa haber verilmeksizin aniden yapılacak. Sıklıkla yaşam alanlarının hedef alındığı denetimlere kurallara uyuldğu takdirde herhangi bir işlem yapılmayacak. Özellikle vali, kaymakam ve belediye başkanlarının bizzat denetleyeceği yerlerde vatandaşların koronavirüs kurallarına uymak için şimdiden çalışmalar yaptığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı genelge ile 81 ilde uygulanan denetimler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Koronavirüs denetimlerinde kurallara uymayanlara ne kadar ceza kesilecek araştırması yapan vatandaşlar, genelgeyi ve denetimlerde uygulanacak cezai işlem ne kadar merak ediyor. Yayımlanan genelgede alınan tedbirler üst seviyede uygulanırsa herhangi bir cezi işlem uygulanmayacak. Eğer koronavirüs denetimlerinde koronavirüs tedbirleri alınmadıysa önceden belirlenmiş cezai işlem uygulanacak. Salgının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerin devamı da geleceği belirtiliyor. Koronavirüs önlemi alan vatandaşların bu önlemi sürekli hale getirmesi için çalışmalar yapılacak.
10 gün boyunca konu ve faaliyet alanlarına göre birçok işletmeye ve yaşam alanına yapılacak denetimler halkı bilinçlendirmek ve salgını azaltmak amacıyla kesintisiz olarak devam edecek. Koronavirüs denetimlerinde dikkat edilecek kurallar ise önceki yayımlanmış genelgede yer alan kurallarla aynı olacak. Denetim yapılacak yerlere göre belirlenen koronavirüs kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Denetimlerde öncelik her zaman doğru maske kullanımı olacak. Maskeden sonra vatandaşların faaliyetine göre işlettiği işletmenin diğer koronavirüs kurallarına uyup uymadığı kontrol edilecek.
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