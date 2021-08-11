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Koronavirüs denizleri de etkiledi! Pandemide 1,6 milyar maske okyanuslara atıldı

11.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını hayatın her alanında etkilerini göstermeye devam ediyor. Yapılan bir araştırmada koronavirüs pandemisiyle hayatın normali haline gelen maskelerin ağır bilançosu ortaya çıktı. Buna göre, bileşenlerinin yarısından fazlası plastik ve polimerlerden oluşan yaklaşık 1,6 milyar maske okyanuslarda yüzüyor. Tek bir maskenin yok olması içinse en az 450 yıl gerekiyor.

Koronavirüs denizleri de etkiledi! Pandemide 1,6 milyar maske okyanuslara atıldı

Okyanusların korunması için çalışan OceansAsia kuruluşunun Aralık 2020 tarihli 'Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution 'başlıklı raporunda okyanuslarda yaklaşık 1,6 milyar maskenin 'yüzdüğü' kaydedildi. Raporu inceleyen Online PR Servisi B2Press'in paylaştığı verilere göre, maskelerin 4 bin 680 ila 6 bin 240 ton arasında ek bir deniz kirliliğine yol açtığı ve tek bir maskenin tamamen yok olmasının 450 yıl kadar süreceği belirtildi.

son dönemlerde Türkiye de dahil dünyanın pek çok yerinde yaşanan sel, yangın gibi doğal afetler ve artan çevre kirliliğinin tüm dünyayı risk altındaki doğal yaşam için harekete geçirdiği ifade edildi. Özellikle hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskelerin bilançosunun ağır olduğu açıklandı. Online PR Servisi B2Press'in incelediği 'Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution 'başlıklı rapora göre, bileşenlerinin yarısından fazlası plastik ve polimerlerden oluşan yaklaşık 1,6 milyar maske okyanuslarda yüzüyor. Tek bir maskenin yok olması içinse en az 450 yıl gerekiyor.

MASKELERİN BURUN DESTEK TELLERİ DE DENİZ CANLILARI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

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B2Press'in incelediği raporda, tek kullanımlık maskelerin doğada biyolojik olarak parçalandığına ve mikroplastiklere dönüşerek hayvanlar tarafından kolayca yutulabildiğine dikkat çekiliyor. Buna göre yutulan plastikler besin zinciri boyunca transfer edildiğinden insanlar için de ciddi sağlık riski oluşturuyor. Deniz ekosistemini tehdit eden maske kaynaklı bir başka tehlikenin ise tek kullanımlık maskelerin burun destek telleri olduğu görülüyor. Raporda bu tellerin balık ve kuşlar için boğulma riskini artırdığı, plastik yüzeyinin ise alg çoğalmasını uyararak maskelerin özellikle kaplumbağalar tarafından yiyecek olarak algılanıp tüketilmesine neden olduğu belirtiliyor.

2021'DE ÜRETİLEN 52 MİLYAR MASKE, DENİZLERİ KİRLETMEYE ADAY

Online PR Servisi'nin incelediği raporda, 2050 yılında denizlerde balıktan daha çok plastik bulunacağına dair tahminler de yer alıyor. Buna göre 2021'de toplam 52 milyar tek kullanımlık maske üretildiği ve bu maskelerin yüzde 3'ünün denizleri kirletebileceği öngörülüyor. Tek kullanımlık yerine yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir maskelerin teşvik edilmesi ve atık yönetiminin iyileştirmesi ise denizlerdeki kötüye gidişin durdurulmasında etkili olacağı belirtilen önlemler arasında sayılıyor.

ÇİN, YALNIZCA NİSAN 2020'DE 450 MİLYON ADET MASKE ÜRETTİ

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Maske kullanımı dünya çapında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi resmi olarak ilan etmesinin ardından zorunlu kılınmış ve bu zorunluluğun fabrika ve atölyelerin tam kapasite tek kullanımlık maske üretmeye başlamasına neden olan büyük bir talep şoku yarattığı ifade edildi. İncelenen verilerin üretimdeki patlamayı da ortaya koyduğu belirtildi. Buna göre maskelerin çoğu Çin'de üretilirken sadece Nisan 2020'de ülkenin günlük maske üretimi 450 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin maske pandemi
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