Koronavirüs geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi

Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, uluslararası çalışma ve makalelerin ilginç bir sonuca işaret ettiğini belirterek, “Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Wuhan - Tongji Tıp Fakültesi’nde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, koronavirüs geçirenlerde virüsün etkisiyle, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi” dedi.

"BAZI ERKEKLERİN KORONAVİRÜS TEŞHİSİ İLE BİRLİKTE TESTİSLERİNDE AĞRI ŞİKAYETİ TESPİT EDİLDİ"

Bakırcıoğlu, “Pandemi ile birlikte çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, hem doğal yolla gebelik, hem de infertilite (kısırlık) tedavilerinde koronavirüs ile ilgili endişeler, gebe kalma konusunda duraklamaya sebep oldu. Konu, tedavi süresince yaşanabilecek olası enfeksiyondan ayrı, hastalığın uzun ve kısa vadede bilinmeyen etkileri olarak dile getiriliyor. Pandemi süreci içerisinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini de anlamak için çalışmalar hızla başladı ve halen devam ediyor. Araştırmalara konu olan bazı erkeklerin koronavirüs teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikayeti tespit edildi (bir bildiride yüzde 7, diğerinde yüzde 14). Bunda virüsün hücre içine giriş yaptığı ve bazı reseptörlerin varlığının tespit edilmesi, erkekte testisi etkileme ihtimalini göstermiştir” dedi.