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Koronavirüs geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi

03.05.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2,5 milyonu aştı. Aralık 2019’dan bu yana hayatımızı etkileyen koronavirüsün hastalar üzerindeki etkisine dair son bir yıl içeresinde, 70 binin üzerinde bilimsel makale yayınlandı. Çin'de yapılan bir çalışmada koronavirüsün erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği ortaya çıktı.

Koronavirüs geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi

Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, uluslararası çalışma ve makalelerin ilginç bir sonuca işaret ettiğini belirterek, “Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Wuhan - Tongji Tıp Fakültesi’nde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, koronavirüs geçirenlerde virüsün etkisiyle, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi” dedi.

"BAZI ERKEKLERİN KORONAVİRÜS TEŞHİSİ İLE BİRLİKTE TESTİSLERİNDE AĞRI ŞİKAYETİ TESPİT EDİLDİ"

Bakırcıoğlu, “Pandemi ile birlikte çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, hem doğal yolla gebelik, hem de infertilite (kısırlık) tedavilerinde koronavirüs ile ilgili endişeler, gebe kalma konusunda duraklamaya sebep oldu. Konu, tedavi süresince yaşanabilecek olası enfeksiyondan ayrı, hastalığın uzun ve kısa vadede bilinmeyen etkileri olarak dile getiriliyor. Pandemi süreci içerisinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini de anlamak için çalışmalar hızla başladı ve halen devam ediyor. Araştırmalara konu olan bazı erkeklerin koronavirüs teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikayeti tespit edildi (bir bildiride yüzde 7, diğerinde yüzde 14). Bunda virüsün hücre içine giriş yaptığı ve bazı reseptörlerin varlığının tespit edilmesi, erkekte testisi etkileme ihtimalini göstermiştir” dedi.

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Koronavirüsün erkekleri daha çok etkilediği ve erkeklerde enfeksiyonun daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Bakırcıoğlu, “Testosteron hormonu nedeniyle, erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor. Hastalığın ağır geçmesinde bir diğer hipotez, ACE2/TMPRSS2 reseptörlerin erkelerde kadınlara göre daha fazla oranda olması ve androjen, yani testosteron hormon yüksekliğinin buna yol açtığıdır. Ayrıca ileri yaş erkeklerde kalp, damar ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar ile sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıkların kadınlara göre daha yüksek oranda görülmesi de, hastalığın erkeklerde daha çok ölüme neden olmasını açıklayabilen nedenler arasındadır” dedi.

"VİRÜSÜ AĞIR GEÇİREN ERKEKLERDE TESTİSLERİN ETKİLENDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, “Erkekte sperm üretiminde rol oynayan genlerin araştırmasında birlikte çalıştığımız Miami Üniversitesi Androloji Bölüm Başkanı Dr. Ranjith Ramasamy aşıların sperm üzerindekini etkilerini araştırmak için çalışma başlattı. Aşıların sperm üzerindeki konusunda henüz elimizde hiçbir veri yok, ancak virüsü ağır olarak geçiren erkeklerde testislerin etkilendiğini biliyoruz, bu nedenle virüsün yaratabileceği riski göze almak yerine aşıların uygulanması, virüsten korunmak için elimizdeki tek silah. Bu konuda Amerika ve Avrupa Üreme Sağlığı Dernekleri tarafından da aşı, virüs ve etkilerinden korunmanın en etkili yolu olarak açıklandı” dedi.

Daha geniş kapsamlı ve net verilerin ortaya konulması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Doç. Dr. Bakırcıoğlu, virüs gibi hastalık için kullanılan ilaçlarında sperm üzerinde etkileri olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini belirtti. Bakırcıoğlu, bebek sahibi olmak isteyen ve bu yönde tedavi alan çiftlere hastalıktan korunmak için önlemlere mutlaka uymalarını ve ateşli ve orta düzeyde – ağır semptomlarla hastalığı geçirenlerin en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları önerisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

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