Koronavirüs geçiren profesör hafızasını yitirdi! Süre uzuyorsa dikkat!

Bir yılı aşkın bir süredir dünyada etkili olup birçok yönde hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının insan vücuduna verdiği hasarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, ekim ayında koronavirüse yakalandı. 18 günlük tedaviden sonra koronayı atlatan Prof. Dr. Kavak’ta, koronavirüs sonrası kollarında ağrılar, kalpte sıkışma ve hafıza kaybı baş gösterdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs geçiren hastalarda korona sendromlarının meydana geldiğini belirterek, geçici hafıza kayıplarının da 6 ay ile 1 yıl arasında devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Tekin, hafıza kaybı yaşayan vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.

'1-2 SAAT SONRA YAPACAĞIM ŞEYİ UNUTMA EĞİLİMİ BAŞLADI'

14 yaşındaki kızının koronavirüse yakalandığını ve yaşından dolayı semptomları olmadığı için evde koronavirüse yakalandığını belirten Prof. Dr. Orhan Kavak, ilk 7 gün herhangi bir şeyle karşılaşmadığını belirtti. İl Sağlık Müdürlüğünün vermiş olduğu çeşitli ilaçları kullandığını aktaran Prof. Dr. Kavak, "Sonra dekort iğne kullandım ve oksijenle ilgili bir iğne kullandım. 7’nci günden sonra ciddi öksürüğüm başladı. Bu öksürük sürecinde eve oksijen tüpü getirdim. Bu oksijen tedavisiyle 18’inci günden sonra korona pozitifliğim negatife dönüştü. Fakat bu süreçten sonra her ne kadar ilaç tedavisi ve kendi tedavimi yapmış olsam da birtakım semptomların vücudumda devam ettiğini gördüm. Daha önce özellikle sol kolumda bir ağrı olmadığı halde sol kolumda ağrılar oluştu, hala da mevcut. Kalbimde zaman zaman sıkışmalar söz konusu. Koronadan önce hafızam yerindeydi ve çok eski tarihleri detaylarıyla beraber düşünebiliyordum ve anlatabiliyordum. Fakat son dönemlerde, zaman zaman unutkanlıklarım başladı. Normal gün içinde yapabileceğim, bir iki saat sonra yapacağım şeyi unutma eğilimi gerçekleşti. İsim hafızam tamamen yok oldu" dedi.