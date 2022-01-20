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Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...

20.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs geçirenlerle ilgili önemli bir açıklama geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Koçer, hastalığı atlatanların belirli periyotlarla kontrole gitmelerini önerdi. Koçer açıklamasının devamında “6 ay da geçse akciğerde bir hasar bıraktığını görüyoruz ve bunların tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafından gerekmekte” diye konuştu.

Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...

Koronavirüs pandemisinde Omicron varyantı, vakalardaki artışı hızlandırdı. Türkiye'de de baskın haline gelen Omicron varyantı sonrası koronavirüs geçirenlerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Koronavirüs geçirenlerde hastalığın akciğerde hasar bıraktığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Koçer, belirli periyotlarla kontrole gidilmesi yönünde vatandaşları uyardı.

"DELTA VARYANTINA GÖRE ÇOK DAHA HAFİF SEYREDİYOR"

Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Direktör Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, günümüzün güncel hastalığı olan Covid-19’un yeni bir varyantı Omicron’un çok hızlı yayıldığını belirtti. Türkiye’de çok yoğun vaka sayısına ulaşıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Bülent Koçer, “Günlük 64 bin, 65 bin vakalara kadar çıkıyoruz. Omicron daha hızlı yayılmasına rağmen Delta varyantına göre çok daha hafif seyrediyor. Hastaneye yatış oranlarımız biraz daha düşük. Ama yine de önlemler almamız gerekiyor. Özellikle maske kullanımı, toplu alanlara çok fazla girmemek ve el temizliği çok önemli” dedi.

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KORONAVİRÜS GEÇİRENLER DİKKAT!

Hastalarda hastaneye yatış endikasyonunu nasıl yaptıklarını anlatan Bülent Koçer, “Özellikle zatürre varsa, ateşi yüksekse, kuru öksürüğü çok fazlaysa ve nefes darlığı oluyorsa biz bu hastaları hastaneye alıyoruz. Genelde semptomatik yani bir gribe benzer belirtiyle şu anda seyretmekte. Burun akıntısı, hafif ateş, öksürük, kas ve eklem ağrılarıyla hastalık kendini göstermekte. Mutlaka bu belirtileri hissedenlerin yine bir PCR testiyle bunu kontrol etmesini öneriyoruz. Sonrasında hastaların Covid geçirdikten sonra maalesef akciğer problemi olabiliyor. Akciğerde kalınlaşmalar başlıyor ve nefes darlığı gelişebiliyor ya da kalp-damar problemleri çıkabiliyor. Pankreasa da saldırabildiği için şeker hastalığı bir anda başlayabiliyor. O yüzden Covid geçiren hastaların mutlaka 1 ay sonra ve 3 aylık periyotlar halinde bir hekime kontrole gitmelerini öneriyoruz. Çünkü 6 ay da geçse akciğerde bir hasar bıraktığını görüyoruz ve bunların tedavileri de mutlaka uzman bir hekim tarafından gerekmekte” ifadelerini kullandı.

"5'İNCİ GÜNDEN SONRA VÜCUTTA AĞIR BİR REAKSİYON BAŞLAYABİLİYOR"

Hastanede özellikle Covid vakalarında göğüs, dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları bölümünde 3 poliklinikte hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Koçer, “Uzman hekimlerimiz tarafından Covid hastalarının tespiti yapıldıktan sonra durum değerlendirmesi yapılıyor. Eğer hastaların durumları ağır, yaşlı ve ek hastalığı varsa solunum yetmezliği, akciğer problemi, zatürre olanlar mutlaka tedaviye alınmak üzere hastanemizde özel ayrılmış bir kata yatırıyoruz ve orada tedavilerine başlıyoruz. Poliklinikte olan hastalarımızı da eğer semptomları çok hafifse, kan değerleri düzgünse o zaman evde izolasyon şeklinde tedavilerini veriyoruz. Çok sıkı takip ediyoruz. Sürekli arıyoruz ve onların da bizi aramasını istiyoruz. Çünkü bilindiği gibi 5. günden sonra vücutta ağır bir reaksiyon başlayabiliyor ve bu da hastanın ölümüne kadar giden bir sürece yol açabiliyor. O yüzden biz hastalarımızı sıkı takip ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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