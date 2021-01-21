HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na neden oluyor

Koronavirüs, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na neden oluyor

21.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na neden oluyor

Koronavirüse yakalananların 'Geçirgen Bağırsak Hastalığı Sendromu’na yakalanma riski olduğunu bildiren Dr. Kerem Korkut, pandemi döneminde endüstriyel beslenmeden kaçınarak, sağlıklı gıdalar tüketilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, bütün dünyada sindirim sistemi problemleri ile strese ve yanlış beslenmeye bağlı olarak ‘Geçirgen Bağırsak Hastalığı Sendromu’nun arttığına dikkat çekti. Dr. Korkut, pandemi döneminde koronavirüs tedavisi görenlerin aynı zamanda ‘Geçirgen Bağırsak Hastalığı Sendromu’na yakalanma riski olduğunun altını çizdi. Dr. Kerem Korkut, bireylerin yaşam kalitesini düşüren hastalığın tedavisinin, doğru ve sağlıklı beslenmeyle başladığını belirterek, şunları anlattı:

'EN ÖNEMLİ SEBEP ENDÜSTRİYEL GIDALARIN ÇOK FAZLA TÜKETİLMESİ'

“Beslenme kültürü çok önemli. Hastalığın tedavisinde gıda güvenliği, sağlıklı gıda kavramı, kişinin tüketmesi gereken besinlerin doğru seçimi, uygun miktarda su kullanımı, gıda hijyeni gibi kavramlar yerine oturmalı. İyileştirme gıdalardan başlıyor. Gıdaların bozulmaması için kullanılan koruyucu kimyasallar, bağırsak bariyerini bozuyor. Bariyer bozulduktan sonraki süreçte, sindirimde şişkinliğe, gaz ağrılarına, kramplara, mide problemlerine, hazımsızlığa yol açabilir. Sonrasında da ilerleyen kronik hastalıklar ile değişik alerjiler kendini gösterebilir. Hastalığın son yıllarda artışının en önemli sebebi de endüstriyel gıdaların çok fazla tüketilmesi” dedi.

Koronavirüs tedavisi görenlerin de bu süreçte bağırsak sağlığının olumsuz etkilendiğini hatırlatan Dr. Kerem Korkut, “Enfeksiyonun bağırsak bariyerini bozduğu araştırmalarda ortaya çıktı. Korona hastalarının kanında, çok fazla iltihap görülüyor. İltihap, aslında ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu'ndaki bozulmuş bağırsak bariyerinin daha da kötü hale gelmesine neden oluyor. Özellikle, romatizma hastalığı, kronik diyabet, hipertansiyon gibi hastalığı olanlar, kök nedeni olarak sorgulanan bağırsak bariyerindeki bozulma çok daha kötüye gidebilir. Bu hastalar, koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçiriyor. ‘Geçirgen bağırsak sendromu’ semptomlarını yaşayanların özellikle bu dönemde endüstriyel beslenmeden kaçınarak sağlıklı gıdalar tüketmesi önemli” diye konuştu.

HASTALIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Besinlerin bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye ve bir filtre gibi emilmeye devam ettiğini söyleyen Dr. Korkut hastalığa sistemde yaşanan aksaklıkların neden olduğunun altını çizdi. Korkut, “Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. Hastalığın daha büyük sağlık sorunlarına neden olmaması için tedavi edilmesi gerekir” dedi.

Tedavide uyguladıkları yöntem hakkında da Korkut, "Bu hastalığı yaşayan kişilere yapılan intolerans testleri ile bir eliminasyon diyeti uyguluyoruz. Bağırsak mikrobiyotalarındaki bakteri sayılarını kontrollü şekilde azaltıyoruz şeklinde bilgi verdi. Geçirgen Bağırsak Hastalığı Sendromu risk grubunda ise bağışıklık sistemi zayıf olanlar, deri hastalıkları, nörolojik hastalıklar, vitamin eksikliği olanlar, tedavi edilemeyen depresyon, migren, kabızlık- ishal, kronik yorgunluk ile kilo verme de sorun yaşayanlar bulunuyor" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Kalp krizinde en çok bu şikayet görülüyorKalp krizinde en çok bu şikayet görülüyor
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Hamileler ne zaman koronavirüs aşısı yaptırmalı? Uzman isimden açıklama

Hamileler ne zaman koronavirüs aşısı yaptırmalı? Uzman isimden açıklama

Doç. Dr. Mutlu Güngör: Kalp krizinde en sık görülen şikayet göğüs ağrısı

Kalp krizinde en çok bu şikayet görülüyor

Uzman isim uyardı! Çocuklarınız sürekli grip oluyorsa dikkat

Uzman isim uyardı! Çocuklarınız sürekli grip oluyorsa dikkat

Kışın sağlık deposu 5 farklı besin!

Kışın sağlık deposu 5 farklı besin!

Diyabet kalıcı görme kaybına neden olabilir

Gözlerdeki sinsi tehlikeye dikkat

Pandemide online karne heyecanı

Online karneye 9 doğru yaklaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.