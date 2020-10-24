'Koronavirüs hastalarında plazma tedavisinin etkisi sınırlı'

Plazma tedavisi, koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş Kovid-19 hastalarının kanında hastalığa karşı oluşan antikorların kullanılmasını içeriyor.

Bağışıklık sisteminin ürettiği bu antikorları içeren kanın şeffaf sarı kısmı hastalara nakledilerek virüsle savaşmalarına yardımcı olmada işe yarayıp yaramadığına bakılıyor.

Plazma tedavisi geçmişte İspanyol gribi, SARS ve Ebola ile mücadelede de kullanılmıştı.

Dünyanın birçok yerinde hastalara uygulanan bu tedavi ile ölüm ve ciddi komplikasyonların azaltılıp azaltılamayacağı araştırılıyor. En büyük kontrollü deneme ise İngiltere'de yapılıyor.

Ancak araştırmacılar, Hindistan'da hastanede tedavi gören küçük bir grup ile yürütülen denemeden yola çıkarak varılan sonuçlara rağmen, plazmanın tedavi potansiyeli olabileceğine ve bu konuda daha fazla araştırma ihtiyacına vurgu yapıyor.

Hindistan'daki araştırma, Nisan -Temmuz ayları arasında hastanede tedaviye alınan 464 yetişkin orta dereceli Kovid-19 hastasına dayanıyordu. Bunların yarısına normal tedavinin yanı sıra plazma tedavisi uygulanırken, diğer yarısı kontrol grubu oldu ve sadece standart tedavi gördü.