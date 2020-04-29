Koronavirüs ile 5G arasında bağlantı var dedi, mahkemeye gitti!

Koronavirüs salgını hala sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Bilim insanları bir yandan koronavirüs için aşı çalışmalarına devam ederken, bir yandan da virüsün nasıl bu kadar etkili hale geldiğini araştırıyor. Ancak henüz kesin bir cevap bulunabilmiş değil. Bu da bazı komplo teorilerinin ayyuka çıkmasına yol açıyor. Bunlardan en popüleri ise 5G'nin koronavirüsün yayılımını arttırdığına dair olanı. Bu teori konunun uzmanları tarafından birçok kez yalanlansa da ikna edici olamadı. İkna edilemeyen kişilerden biri de Antalya'da yaşayan Muammer Karabulut isimli vatandaş oldu.

KORONAVİRÜS İLE 5G ARASINDA BAĞLANTI VAR DEDİ VE...

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre Muammer Karabulut Türkiye'de bir ilke imza attı. Karabulut, koronavirüs ile 5G arasında bir ilişki olabileceğini iddia ederek Antalya Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Muammer Karabulut, 5G teknolojinde çalışmalar yapan Microsoft ve Huawei'ye dava açtı.

'İNSAN SAĞLIĞINA YAN ETKİLERİ OLMADIĞINI KANITLASINLAR'

Tüm araç ve gereçlerin kullanım kılavuzlarında özellikle insan sağlığına ilişkin açıklamalara yer verildiğini ifade eden Karabulut, açıklamasında Microsoft’un destek verdiği ürünler ile Huawei’nin 5G ile çalışan tüm araç ve gereçleri ile 5G antenleri de dahil, insan sağlığı açısından yan etkileri olmadığını kanıtlasınlar'' ifadelerini kullandı. Karabulut iki firmadan da söz konusu kanıtlarını Dünya Sağlık Örgütü haricinde, kendilerine bağımlı olmayan bir heyetin imzası ile yayınlamalarını istedi.

İLK DURUŞMA 1 HAZİRAN'DA

Muammer Karabulut, açıklamalarına bakılırsa teknolojiye karşı olmayan birisi ancak ona göre teknoloji insan sağlığını tehdit etmemeli. Davanın ilk duruşması 1 Haziran gününde görülecek.

