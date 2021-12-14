Koronavirüs kabusu! 7 hafta komada kaldı yürümeyi de yemek yemeği de yeniden öğrendi

İngiltere'nin Tyldesley kasabasında yaşayan 33 yaşındaki Laura Ward 31 haftalık hamileyken acil sezayenle ameliyata alındı. Kızı Hope'a hamileyken covid'e yakalanan kadın komada 7 hafta geçirdikten sonra neredeyse her şeyi baştan öğrenmek durumunda kaldı.

Annesi komadayken doğan bebek, yenidoğan ünitesinde 5 hafta geçirdikten sonra 4 kilogram ağırlığa ulaştı. Ancak anne Laura için durum bir hayli kritik bir hal almaya başladı.

''HER ŞEYİ YENİDEN ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDIM''

33 yaşındaki kadın bu süreçte trakeostomi tüpüne ve solunum cihazına bağlandı. Bu, Laura'nın en temel günlük aktiviteleri yeniden öğrenmesi anlamına geliyordu.

Yemek yemek, yürümek ve diş fırçalamayı tekrar öğrendim diyen kadın konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İlk başta sadece yatakta yatıyordum ve hiç hareket edemiyordum. Konuşamadığım için sinirlerim bozuluyordu ama kollarımı ve ellerimi de hareket ettiremiyordum. Söylemek istediğim hiçbir şeyi yazamadım. Kendimi beslemeyi, dişlerimi fırçalamayı, küçük bir çocukken öğrendiğim her şeyi öğrenmek zorunda kaldım. Bacaklarıdaki kaslar haftalarca hareket edemediğim için zayıflamıştı yürümeyi de tekrar öğrendim kızımın doğumunu da öğrenmek mucize gibi bir şeydi. İlk banyosunu ilk haftalarını kaçırdım ama onu tutabildiğim görebildiğim için çok şanslıyım eve gitmek için sabırsızlanıyorum.''

SON ÇARE DEYİP UYGULADILAR

Koma süresinin 35 gününü ECMO (en yüksek yaşam desteği) makinesinde geçiren Laura için bu tedavi şeklini doktorlar 'son çare' olarak uyguladı. Yaşadığı çileden sonra Laura, hamile kadınlara aşı olun tavsiyesinde bulunuyor.

Laura şimdilerde hastanenin fizik tedavi bölümünde yoğun fizyoterapi görüyor.

