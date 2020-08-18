Koronavirüs maden işçilerine sıçradı: Bu işin şakası yok!

Genel Maden İşcileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu ve Karadon Müesseselerinde çalışan işçilerde koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine açıklamalarda bulundu.

"TOPLAM POZİTİF SAYISI 53 OLDU"

Yeşil, testlerde 5 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek 53 işçinin karantinaya alındığı aktardı. Herkesin kendi önlemini alması gerektiğini belirten Yeşil, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsün ikinci dalgaları tabir ettiğimiz vakalar artmaya başladı. Kozlu'da iki arkadaşımız Karadon'da üç arkadaşımız test sonuçları pozitif geldi. Karadon'da filyasyon ekibinin yaptığı çalışma ile beraber 13 tane arkadaşımızı karantinaya aldılar, arkasından da temas ettiği tespit edilen toplamda 35 kişi karantinada. Kozlu'da iki arkadaşımız da tespit edilmiş son sayı en son 16 idi, bu sabah öğrendik iki pozitif arkadaşımızla beraber pozitif sayımız 18 oldu. Toplam sayımız 53 oldu. Temennimiz bunların yaşanmaması ama gördüğünüz gibi önlemler aslında çok basit; maske, sosyal mesafe, hijyen koşullarına uymak ve kalabalık alanlardan uzak durmak. Asıl korunma yolları tabii, bizim madencilik sektörü zor bir sektör. Temasının çok olduğu yoğun işin olduğu ve toplu iş yerlerinin topluca gelip çıkıldığı iş yerleri bunlar. Bu anlamda da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarımızla her fırsatta söylüyoruz. Buradan halkımıza da söylüyoruz yani şöyle sokağa baktığımızda bu işin çok ciddiye alınmadığını yetkililerinin uyarılarına rağmen dikkatsiz olan vatandaşlarımızın çok olduğu görülüyor. Bu işin şakası yok bunun önlemi sadece ve sadece biz de bizlere ne kadar uyarılar yapılırsa yapılsın ne kadar telkinde de bulursak sonuçta vatandaş kendi önlemini kendisi alacak. Bununla beraber hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi sosyal mesafe hijyen ve maske önemli üç kural bunlar hep beraber uymak zorundayız. Uymak zaten uymamız gereken kurallara riayet ederek sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Geçmiş zamanda biz bunun önüne geçti ki tam yoğun yaşandığı dönemlerde havaların ısınmasıyla beraber normalleşme ile beraber insanlar normalleşmeyi yanlış anladı. Virüsün tedavisi bulunmadığı sürece bu virüsün aşısı çıkmadığı sürece bundan korunmak sadece bu üç kuralla mümkün. Arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza burada tekrar sesleniyoruz. Özellikle bu üç kurala dikkat edelim. Virüs bizden kuvvetli değil.Bizler bu önleri alarak bunların önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.