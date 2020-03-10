Koronavirüs NASA'yı da vurdu

Koronavirüs salgını milyonlarca insanın sağlığını etkilerken, birçok firmanın da tabiri caiz ise kabusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle üretimde sorunlar yaşamaya başlayan şirketler planlarında gecikme yaşamaya başladı, şirketler katılmak istedikleri birçok etkinliğe de salgın tehlikesiyle katılamadı. Tehlike öylesine büyüdü ki şirketlerin ofisine kadar sıçradı. Google'ın Dublin'deki ofisinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir çalışan görüldü ve Google ofisi ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Diğer birçok firma da Google benzeri önlemler almaya başladı. Bu firmalara ek olarak uzay araştırmaları yürüten bir isim koronavirüs salgını ile gündeme geldi; Evet NASA'dan söz ediyoruz.

NASA'DA KORONAVİRÜS ALARMI

NASA'nın Mountain View'daki Ames Araştırma Merkezi NASA'nın en kapsamlı merkezlerinden biri. Geçtiğimiz gün Ames Araştırma Merkezi'nde çalışan bir personelde koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine acilen harekete geçen NASA, merkezdeki tüm personeli eve yolladı ve ikinci bir duyuruya kadar evden çalışmalarını istedi. Ancak bir sorun vardı. Merkezde laboratuvar çalışanları gibi evden çalışma imkanı olmayan personellerde bulunmaktaydı.