Koronavirüs nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandığı iddia edildi

Vaka sayısı 183 bini, ölü sayısı ise 7 bini geçti... Corona virüs (Covid-19) salgınında bir ilkin yaşandığı iddia edildi. New York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Hong Kong'da ölen bir köpeğin koronavirüsten ölmüş olabileceği konuşuluyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgının da bir ilk de yaşandı. Ney York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, bugüne kadar koronavirüs salgını nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı. Aynı habere göre virüsün bulaştığı 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti. Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.

Aynı habere göre sahibi koronavirüse yaklanan 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpeğin Hong Kong’da hayatını kaybettiği belirtildi. Bir süre karantinada tutulan ve testleri negatif çıkan köpeğin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.



