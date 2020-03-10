Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, koronavirüs salgını tehlikesinin Türkiye'de çok yüksek olduğunu belirtirken şu ana kadar herhangi bir vakanın tespit edilmediğini açıkladı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirirken kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:



"Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.

'BİZ EĞER GEÇ KALSAYDIK...'



İran ile ilgili 23 Şubat'ta kara ve hava dahil bütün sınırlarımızı kapattık. İran'la çok yoğun bir ilişki ve trafiğimiz olduğunu gördük. Biz eğer geç kalsaydık ülkemize girecek insan sayısı 20 binin aşağısında olmazdı.