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Koronavirüs pandemisinde kesinlikle izlenmemesi gereken filmler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sebebiyle uzmanlar, evden çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Herkes sağlığını korumak için elinden geleni yapıyor. Evde vakit geçirmenin en etkili yollarından biri de film izlemek. Ancak bazı filmler var ki, böyle günlerde izlemeseniz daha iyi olur. İşte koronavirüs salgınında izlememeniz gereken filmler.

Koronavirüs pandemisinde kesinlikle izlenmemesi gereken filmler

Dünya koronavirüs salgınıyla çalkalanırken, yetkililer insanlara evden çıkmama çağrıları yapıyor. Şu sıralar herkes evde vakit geçirmenin yolu olarak film izlemeyi, kitap okumayı veya müzik dinlemeyi tercih ediyor. Film izlemek vakit geçirmek için güzel bir yol ama böyle günlerde izleyip de paniğinize panik katmamanız gereken bazı filmler de var. İşte izledikten sonra strese gireceğiniz için izlememenizi tavsiye ettiğimiz bazı filmler.

Birdbox

Açıklanamayan kitlesel histerik bir salgın sonrasında kendini ve iki çocuğunu bu amansız dünyada umutsuzca hayatta tutmaya çalışan bir kadının hikayesini kimse böyle bir zamanda izlemek istemez değil mi?

Train To Busan (Zombi Ekspresi)

Güney Kore sinemasından gerilim dolu bir zombi filmi olan Train to Busan, bir anda ortaya çıkan ve sebebi belirlenemeyen virüs tüm ülkeye yayılırken bir adam kızı ve hayatta kalmaya çalışan birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.

Ben Efsaneyim (I Am Legend)

Korkunç virüsün yayılmasını engelleyemeyen bilim adamı New York’ta köpeği ile birlikte hayatta kalanları aramaya koyulmuştur. 3 yıl boyunca yalnız gezen adam aslında yalnız değildir.

Mistik Olay (The Happening)

Korkunç bir biyo-terör saldırısından sonra insanlar topluca intihar etmeye başlar. Yaşananların farkında olan hayatta kalanlar ise mümkün olan her yere sığınmaya başlar.

Dünya Savaşı Z (World War Z)

Korkunç bir zombi virüsü insanlığı çöküşün eşiğine iter. Zamanla yarışan bilim insanlarının tedavi bulması ise neredeyse imkânsıza yakındır.

It Comes At Night (Gece Gelen)

Paul, terk edilmiş bir evde kendisini ve ailesini tüm dünyayı terörize eden tehdide karşı koruama çalışan bir adamdır. Bir gün genç ve umutsuz biri onların evine sığınmak ister…

The Road

Distopik bir dünyada geçen The Road, herkesin ortadan kaybolduğu bir zamanda bir baba ve oğlunun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

A Quiet Place (Sessiz Bir Yer)

Sloganı “hayatta kalmak için sessiz olmalısın” olan film, sessiz bir yaşam süren ailenin çocuklarının oyun oynarken bir lambayı devirmeleri ile tepetaklak olur. Sessizliklerini bozan aile, hayatta kalmak için yollara düşecek.

Cantagion (Salgın)

Koronavirüs salgını sonrası dijital ortamda en çok izlenen, torrent sitelerinde ise en çok indirilen film olan Salgın’ı hele hiç izlemeyin, huzurunuzu daha fazla kaçırmayın.

28 Days Later (28 Gün Sonra)

Bir laboratuvardan yanlışlıkla tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs, tüm dünyada insanlığın sonunu getirmek üzeredir…


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