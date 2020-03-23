Koronavirüs pandemisinde kesinlikle izlenmemesi gereken filmler

Dünya koronavirüs salgınıyla çalkalanırken, yetkililer insanlara evden çıkmama çağrıları yapıyor. Şu sıralar herkes evde vakit geçirmenin yolu olarak film izlemeyi, kitap okumayı veya müzik dinlemeyi tercih ediyor. Film izlemek vakit geçirmek için güzel bir yol ama böyle günlerde izleyip de paniğinize panik katmamanız gereken bazı filmler de var. İşte izledikten sonra strese gireceğiniz için izlememenizi tavsiye ettiğimiz bazı filmler.

Birdbox

Açıklanamayan kitlesel histerik bir salgın sonrasında kendini ve iki çocuğunu bu amansız dünyada umutsuzca hayatta tutmaya çalışan bir kadının hikayesini kimse böyle bir zamanda izlemek istemez değil mi?

Train To Busan (Zombi Ekspresi)

Güney Kore sinemasından gerilim dolu bir zombi filmi olan Train to Busan, bir anda ortaya çıkan ve sebebi belirlenemeyen virüs tüm ülkeye yayılırken bir adam kızı ve hayatta kalmaya çalışan birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.

Ben Efsaneyim (I Am Legend)

Korkunç virüsün yayılmasını engelleyemeyen bilim adamı New York’ta köpeği ile birlikte hayatta kalanları aramaya koyulmuştur. 3 yıl boyunca yalnız gezen adam aslında yalnız değildir.