Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte bu haftaki kırmızı, mavi, sarı ve turuncu iller

11 Mart 2021 tarihinde Bilim Kurulu, gündeminde koronavirüs vakalarının ve koronavirüs risk haritasının olduğu haftalık toplantılarını yaptı. Toplantının ardından 27 Şubat - 5 Mart arasındaki koronavirüs risk haritasını açıklarken bazı illerimizin vakalarında hızlı bir artış olduğunu söyledi.
Özellikle Karadeniz Bölgesinde Ordu. Samsun, Giresun, Sinop, Trabzon, Amasya, Tokat ve Rize ayrıca Konya, Balıkesir, Osmaniye, Kilis ve Edirne koronavirüs risk haritasında vaka sayısı yükselişe geçen iller arasında yer aldı.
Uşak, Aydın, Batman, Şırnak, Van, Mardin ve Hakkari ise risk oranı düşük illerimiz arasında bulunuyor.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından her ilin 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıklarken "Yüksek riske sahip illerimiz, risklerini azaltmak için daha tedbirli olmalı. Normalleşme süreci kontrollü gerçekleşmeli" sözlerini de paylaşarak özellikle yüksek riskli illerdeki vatandaşlarımızı uyardı.
27 Şubat - 5 Mart arasındaki vakaları gösteren güncel koronavirüs risk haritasında dikkat çeken nokta ise Sinop ve bazı diğer Karadeniz illerinin hızlı bir yükselişe geçtiği oldu.
İllerin risk durumu 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki vaka sayısını gösteren koronavirüs risk haritası içerisinde güncellenmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık illerin risk seviyesi belirlenirken sadece 100 bin kişideki vaka sayısının tek parametre olmayacağını; yoğun bakımdaki hasta miktarı, hastanelerdeki yatak miktarı gibi parametrelerin de risk oranı belirlenirken dikkate alınacağını söyledi.
Şu an risk haritasını güncellerken birden fazla parametre kullanılacak ancak ilk koronavirüs risk haritası hazırlanırken 100 bin kişide görülen vaka sayısı kullanıldı.
Bu sayı, 10'dan küçük olanlar düşük riskli olup haritada "mavi" renk aldı. 11 - 35 arası orta riskli olarak "sarı" renk oldu. 36 - 100 arası yüksek riskli ve "turuncu" renkte belirtildi. 100'ün üstünde vakaya sahip olan iller ise "çok yüksek riskli" il kategorisine girip kırmızı alarm verirmiş gibi kırmızı renk ile boyandı.