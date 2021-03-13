Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte bu haftaki kırmızı, mavi, sarı ve turuncu iller

11 Mart 2021 tarihinde Bilim Kurulu, gündeminde koronavirüs vakalarının ve koronavirüs risk haritasının olduğu haftalık toplantılarını yaptı. Toplantının ardından 27 Şubat - 5 Mart arasındaki koronavirüs risk haritasını açıklarken bazı illerimizin vakalarında hızlı bir artış olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI, HANGİ İLDE KAÇ VAKA VAR?

Özellikle Karadeniz Bölgesinde Ordu. Samsun, Giresun, Sinop, Trabzon, Amasya, Tokat ve Rize ayrıca Konya, Balıkesir, Osmaniye, Kilis ve Edirne koronavirüs risk haritasında vaka sayısı yükselişe geçen iller arasında yer aldı.

Uşak, Aydın, Batman, Şırnak, Van, Mardin ve Hakkari ise risk oranı düşük illerimiz arasında bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından her ilin 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıklarken "Yüksek riske sahip illerimiz, risklerini azaltmak için daha tedbirli olmalı. Normalleşme süreci kontrollü gerçekleşmeli" sözlerini de paylaşarak özellikle yüksek riskli illerdeki vatandaşlarımızı uyardı.

27 Şubat - 5 Mart arasındaki vakaları gösteren güncel koronavirüs risk haritasında dikkat çeken nokta ise Sinop ve bazı diğer Karadeniz illerinin hızlı bir yükselişe geçtiği oldu.