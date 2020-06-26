Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, ortaya çıkmasından bu yana 400 binden fazla kişinin ölümüne neden olurken, 9 milyondan fazla kişiye bulaşarak dünya için tehdit olmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin salgına karşı aldığı önlemleri gevşetmeye başlaması nedeniyle uzmanlar, ikinci bir koronavirüs dalgası riski konusunda uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pazar günü küresel koronavirüs vakalarında rekor bir artış olduğunu bildirdi. Ancak ülkeler, koronavirüs önlemlerinin ekonomik zorluklara sebep olması nedeniyle normalleşme sürecine girerek kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Koronavirüsün ikinci bir dalgaya neden olup olmayacağını tartışmalara yol açarken, Oxford Üniversitesi, koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

Oxford Üniversitesi’nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile ulaştığı verilere göre koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan olarak belirtildi. Oxford Üniversitesi, Almanya, Suudi Arabistan ve İran’ın önlemlerini gevşetmesinden sonra belirgin ikinci dalgalar yaşadıklarını belirtti. İran, Mayıs ayındaki kilitlenmesini azalttığı için virüsün ikinci bir zirvesini görmeye başladı. Oxford Üniversitesi, İran’daki yetkililerin pozitif test oranlarının arttığını belirtmesi ile virüsün bir kez daha nüfus arasında yayıldığı ifade etti.