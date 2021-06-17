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Koronavirüs salgınının sona ermesi duasıyla asıldı! 'Merhamet Tanrıçası' artık maskeli!

17.06.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın Fukuşima bölgesindeki Houkokuji Aizu Betsuin tapınağında yer alan Budist 'Merhamet Tanrıçası' Kannon, artık maske takıyor. 57 metre yüksekliğindeki tanrıça heykeline asılan maske, 4.1 metre yükseklik ve 5.3 metre genişliğinde, 35 kilogram ağırlığında. Söz konusu maske, 'koronavirüs salgınının sona ermesi duasıyla' asıldı.

Koronavirüs salgınının sona ermesi duasıyla asıldı! 'Merhamet Tanrıçası' artık maskeli!

Japonya'nın Fukuşima bölgesinde yer alan dev bir Budist tanrıça heykeline, 35 kilogram ağırlığında dev maske yerleştirildi.

İçerisindeki merdivenle tırmanılabilen dev heykel, kucağında bebek tutan bir kadını tasvir ediyor. 33 yıl önce inşa edilen heykel yerel halk tarafından daha çok, yeni doğan bebeklerinin kutsanması için ziyaret ediliyor.

SALGIN BİTENE KADAR KALACAK

Tapınak yöneticisi Takaomi Horigane, maske fikrinin Şubat ayında meydana gelen deprem nedeniyle heykel üzerinde restorasyon çalışmaları yapan işçilerden çıktığını belirterek, söz konusu maskenin Japonya'da salgın kontrol altına alınana dek tanrıça heykelinin yüzünde takılı kalmasını planladıklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Japonya

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