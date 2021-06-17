Koronavirüs salgınının sona ermesi duasıyla asıldı! 'Merhamet Tanrıçası' artık maskeli!

Japonya'nın Fukuşima bölgesinde yer alan dev bir Budist tanrıça heykeline, 35 kilogram ağırlığında dev maske yerleştirildi.

İçerisindeki merdivenle tırmanılabilen dev heykel, kucağında bebek tutan bir kadını tasvir ediyor. 33 yıl önce inşa edilen heykel yerel halk tarafından daha çok, yeni doğan bebeklerinin kutsanması için ziyaret ediliyor.

SALGIN BİTENE KADAR KALACAK

Tapınak yöneticisi Takaomi Horigane, maske fikrinin Şubat ayında meydana gelen deprem nedeniyle heykel üzerinde restorasyon çalışmaları yapan işçilerden çıktığını belirterek, söz konusu maskenin Japonya'da salgın kontrol altına alınana dek tanrıça heykelinin yüzünde takılı kalmasını planladıklarını aktardı.





