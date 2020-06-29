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Koronavirüs süreci hızlandırdı: Microsoft tüm mağazalarını kapatıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

Microsoft, mağazaları hakkında son kararını verdi. Xbox ve Windows gibi ürünlerin üreticisi Microsoft, yaptığı açıklama ile dünya çapındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Microsoft'un bu kararı şaşkınlık ile karşılandı.

Koronavirüs süreci hızlandırdı: Microsoft tüm mağazalarını kapatıyor!

Microsoft, Apple'ın Apple Store'ları gibi mağazalara sahip. Üstelik bu mağazalar sadece ana vatanı ABD'de değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Ancak bildiğiniz üzere koronavirüs salgını mağazaları bir dönem boyunca hizmet veremez hale getirdi. Hatta Apple'ın bazı Apple Store mağazaları tekrar kapatılmaya dahi başladı. Fakat Microsoft Apple'a nazaran daha radikal bir karar vermenin eşiğindeydi. Nitekim o kadar sonunda verildi.

MİCROSOFT MAĞAZALARININ KAPISINA KİLİT VURACAK

Microsoft, yaptığı açıklama ile mağazalarını kapatacağını duyurdu. Açıklamaya göre ABD'de ve diğer tüm ülkelerde yer alan Microsoft mağazaları tamamen kapatılacak. New York, Londra, Sidney ve Redmond'taki Microsoft kampüsündeki mağazalar ise tekrar tasarlanacak. Ancak buradaki mağazalar artık mağaza olarak değil, deneyim merkezi olarak adlandırılacak. Mağazalardaki çalışanlar ise Microsoft'un farklı alanlarında değerlendirilecek. En azından Microsoft Mağaza VP'si David Potter paylaştığı LinkedIn gönderisinde bunu söylüyor.

Microsoft

KORONAVİRÜS SÜRECİ HIZLANDIRDI

Microsoft böylece e-ticarete vereceği önemi artıracak gibi görünüyor. Analistler ise Microsoft'un kafasında aslında mağazaları kapatmak gibi bir fikrin her zaman olduğunu ancak koronavirüs sürecinin bu durumu daha da hızlandırdığı görüşünde.

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